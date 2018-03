Elezioni | Nencini scrive a Martina | superare divisioni laceranti

meteoweb.eu

: RT @PartSocialista: #Senato, @NenciniPsi: “Presidente di garanzia. Indicazione venga da partiti che hanno vinto elezioni” - CaiuloMario : RT @PartSocialista: #Senato, @NenciniPsi: “Presidente di garanzia. Indicazione venga da partiti che hanno vinto elezioni” - EnricoGallicani : RT @PartSocialista: #Senato, @NenciniPsi: “Presidente di garanzia. Indicazione venga da partiti che hanno vinto elezioni” - ScipioneRoma : RT @PartSocialista: #Senato, @NenciniPsi: “Presidente di garanzia. Indicazione venga da partiti che hanno vinto elezioni” -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Di fronte a una sonora sconfitta bisogna ispirarsi a un canone diverso che cali la sinistra riformista nello straordinario cambiamento che ha sconvolto abitudini secolari”. Loil segretario del Psi, Riccardo, in una lettera inviata ai leader dei partiti di centrosinistra, a cominciare dal segretario reggente del Pd, Maurizio. “I nodi da sciogliere -sottolinea l’esponente socialista- hanno caratteristiche strutturali” e riguardano “i temi della sicurezza, delle disuguaglianze, della globalizzazione. Urge una revisione radicale sia degli strumenti per comunicare che delle misure da assumere”. Perciò le prossimecomunali e regionali rappresentano “la prima occasione da cogliere, l’opportunità per presentarsi agli elettori superando. Ognuno di noi ...