Elezioni - sopresa : il nuovo Parlamento è quello più giovane e con più donne della storia. Ci sarà ancora Casini - 35 anni dopo : La XVIII legislatura sarà quella con l’età media più bassa (44 anni alla Camera, 52 al Senato) e la percentuale di deputate più alta della storia con un 34,62 per cento (10 anni fa erano la metà) Un rinnovamento anche nei volti, dato che circa il 65 per cento dei parlamentari sono cambiati rispetto alla legislatura precedente. E’ l’identikit del nuovo Parlamento tracciata dall’osservatorio civico OpenPolis nel rapporto Tre poli ...

Elezioni - il nuovo Parlamento : tutti i candidati eletti della 18esima legislatura : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Salvini : nuovo governo che può governare o si torna a Elezioni : Milano, 9 mar. , askanews, 'O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani'. Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. 'La ...

Nuovo governo? Salvini : “O ce n’è uno politico o si torna alle Elezioni” : “O c’è un governo o la parola torna agli italiani”: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Milano. “Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione o al partito più votato – ha aggiunto in una conferenza stampa – Ma credo poco ai governi tecnici a tempo per fare una o due riforme, che rischiano di essere al servizio di Bruxelles“. L'articolo Nuovo governo? ...

Elezioni - Gomez a Romano : “Se si va di nuovo al voto - lei - come il 50% di suoi colleghi - in Parlamento non ci sarà più” : “Governo M5s-centrodestra? Io non credo che succederà. Se non accade, penso che la prospettiva sia andare al voto anche con questa legge elettorale”. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7). E spiega: “Ogni ricerca e ogni manuale di studio sul consenso politico dimostrano che, se si va a Elezioni in tempo ravvicinato, il partito che ha perso di ...

Elezioni : Scoma (Fi) - Sud dovrà essere priorità nuovo governo : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – “Il centro sud dovrà essere una delle prime priorità che dovrà intestarsi il nuovo governo”. A dirlo è il deputato e vice commissario di Forza Italia in Sicilia Francesco Scoma secondo cui “per fare ripartire l’Italia deve ripartire il mezzogiorno che sconta l’immobilismo dei governi Monti, Renzi e Gentiloni a cui si aggiunge, per la Sicilia, il ‘nulla’ del governo ...

Elezioni - Casa Bianca : non c’è una maggioranza - attendiamo che in Italia si formi il nuovo governo : Elezioni, Casa Bianca: non c’è una maggioranza, attendiamo che in Italia si formi il nuovo governo Il processo per la formazione del nuovo esecutivo “non impedirà la cooperazione con uno dei nostri più stretti partner politici, economici e nella sicurezza”: lo ha detto la Casa Bianca commentando l’esito delle Elezioni Italiane Continua a leggere L'articolo Elezioni, Casa Bianca: non c’è una maggioranza, attendiamo ...

Elezioni Italia - Casa Bianca : non cè maggioranza - attendiamo che si formi il nuovo governo : In Italia "le Elezioni di domenica non hanno prodotto alcuna maggioranza parlamentare chiara in una corsa con molti candidati". Questo il primo commento della Casa Bianca alle Elezioni, tramite un ...

Elezioni - il nuovo Parlamento senza D'Alema (ma con Grasso - Boldrini e tutti i ministri Pd) : Chi ha vinto le Elezioni? A due giorni dalle Elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei...

Risultati Elezioni 2018 - i numeri del nuovo Parlamento : alla Camera il centrodestra a quota 260 - i 5 Stelle saranno 221 : Il M5s è il gruppo di gran lunga più numeroso in Parlamento. La coalizione di centrodestra ha la base più larga di parlamentari. Sono chiuse le operazioni di conteggio di voti e di distribuzione dei seggi della Camera e del Senato. Formalmente i dati non sono completi al cento per cento perché alcuni verbali – come segnala il ministero dell’Interno – sono stati inviati direttamente dai presidenti dei seggi alle corti di appello ...