Elezioni | Franceschini | riscriviamo insieme le regole

Elezioni - Franceschini e D'Alema ko : passano Delrio - Boschi - Lorenzin e Casini : Vittoria nel collegio uninominale 12-Siena, con il 36,17% dei voti, anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . E rieletto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che passa in ...

Elezioni : Minniti - Franceschini - Pinotti e Fedeli attendono rientro proporzionale : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Bocciati nelle sfide dei collegi uninominali, i ministri dell’Interno, Marco Minniti; dei Beni Culturali, Dario Franceschini; della Difesa, Roberta Pinotti; e dell’Istruzione, Valeria Fedeli; attendono ora di conoscere l’esito dei risultati nel proporzionale per capire se potranno rientrare in Parlamento in virtù delle candidature nei collegi plurinominali.Alla Camera il titolare del Viminale è ...

SFIDE UNINOMINALE - DEBACLE RENZI E PD/ Gentiloni ‘argine’ - delusioni Franceschini e D’Alema (Elezioni 2018) : SFIDE UNINOMINALE, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è DEBACLE per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Elezioni : Padoan - Minniti - Delrio - Franceschini - ministri tra promozioni e bocciature : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – promozioni e bocciature eccellenti tra i ministri che si presentavano nei collegi uninominali. Stop per il ministro dell’Interno Marco Minniti nel collegio Camera di Pesaro, terzo con il 27,89 per cento con 246 sezioni su 301 scrutinate. Stessa situazione per la ministra della Difesa Roberta Pinotti, al 26,72 per cento nel collegio Senato di Genova, con 424 sezioni scrutinate su 566. Solo secondo nel ...

Elezioni 2018 - Boschi passa. Sconfitte per Minniti - Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata : Finisce prima di iniziare l'avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd. Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è ...

Renzi addio dopo le Elezioni Mattarella punta su Franceschini Ecco il piano segreto del Colle : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Franceschini 'Salvini calvalca la paura - i moderati riflettano' : ROMA - 'Salvini cavalca le paure per prendere qualche voto in più'. Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini a Circo Massimo su Radio Capital va all'attacco del leader della Lega e fa un ...

Elezioni - Franceschini : grosse koalition? In Italia non funziona : Roma, 12 feb. , askanews, 'La grande coalizione in Italia non sta in piedi. Non è come in Germania, dove ci sono delle trattative, un accordo programmatico e poi al governo si realizza il programma. ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia Ministri - Franceschini giù dal podio : Minniti e Padoan super - out Calenda : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: Ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio e crescita per Padoan e Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 02:30:00 GMT)