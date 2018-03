Elezioni 2018 | Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere Ma

Elezioni 2018 - come il Pd ha perso voti nella sanità e come può riconquistarli : Per il Pd la politica sanitaria è stata del tutta subalterna alle politiche economiche. Il diritto alla salute uguale per tutti sarebbe per il Pil un costo insostenibile. Un presupposto inaccettabile per tante ragioni morali e sociali ma soprattutto perché prima di tutto è falso. A certe condizioni le ragioni dell’etica e quelle dell’economia in sanità possono coesistere ma a condizione di avere un programma per riformare quello che per una ...

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Vincitori - ripescati e sconfitti delle Elezioni 2018 : chi andrà in Parlamento : Mentre la composizione di un governo sembra sempre più in alto mare, si avvicinano i giorni per l’insediamento del nuovo Parlamento dopo le elezioni 2018, che avverrà il prossimo 23 marzo, con la prima seduta pubblica di Camera e Senato. Sarà il via ufficiale alla Legislatura numero ventotto, quella che si annuncia come una delle più travagliate, a giudicare dalle premesse elettorali. Leggi anche elezioni 2018, ipotesi estrema: governo M5S-Lega ...

SONDAGGI GOVERNO Elezioni 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi : SONDAGGI GOVERNO e analisi post-ELEZIONI 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Il voto all’estero alle Elezioni 2018 - alla ricerca delle preferenze smarrite : Siamo ormai a parecchi giorni dal 4 marzo, ma ancora in quel di Castelnuovo di Porto, non lontano da Roma, si continuano a scrutinare e controllare voti e schede. Nella circoscrizione Europa, che è quella che elegge il maggior numero di parlamentari (cinque deputati e due senatori), ufficialmente sono chiusi 907 seggi su 989. Per tutto il mondo, i seggi ancora aperti sono una sessantina. Il dato che ancora non conosciamo, ma che tutti gli ...

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

SONDAGGI GOVERNO Elezioni 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Ha raccolto il 27% : ecco il vero protagonista delle Elezioni politiche 2018 Video : Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video] hanno sancito una vera e propria rivoluzione, stravolgendo il panorama politico e dando voce a milioni di italiani insoddisfatti della legislatura appena conclusasi. I due trionfatori sono senz'ombra di dubbio Luigi di Maio, ex vicepresidente della Camera dei deputati e candidato premier del #movimento 5 stelle, e Matteo Salvini, europarlamentare nonchè candidato della Lega. Il primo ha visto ...

Elezioni 2018 - boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento : Elezioni 2018, boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento L’età media alla Camera (44,33 anni) e al Senato (52,12) è la più bassa di sempre. Record di esordienti e principianti della politica Continua a leggere L'articolo Elezioni 2018, boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento proviene da NewsGo.

Elezioni 2018 - boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento : L'età media alla Camera (44,33 anni) e al Senato (52,12) è la più bassa di sempre. Record di esordienti e principianti della politica

Elezioni 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - perché il Pd deve allearsi con il M5s : di Angelo Mazzoleni Sono state fatte in questi giorni molte riflessioni non solo sull’esito clamoroso (ma per me non sorprendente) della vittoria del M5s e sui motivi di questo successo. Altre ipotesi (anche strampalate) si stanno ora rincorrendo nel tentativo di illustrare gli scenari possibili visto che nessuna forza politica ha comunque i numeri sufficienti per governare il Paese. Quasi tutti si stanno dimenticando che l’Italia ha ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : "Governo senza di noi insulto alla democrazia" : "Il nuovo governo dovrà rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma e una squadra. Noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto da me". Luigi Di Maio, in una diretta sul suo account Facebook, parla agli elettori. "Noi siamo determinanti, un governo senza di noi non si può fare e tutti dovranno parlare ...

Elezioni 2018 : Casapound bene a Postua e Campertogno : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni 2018: Casapound bene a ...