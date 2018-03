Elezioni 2018 Lancini | sindaco-sceriffo di Adro | al Parlamento Ue al posto di Salvini

Elezioni 2018 - il Pd è rimasto sordo. E si prepara a schiantarsi di nuovo : di Pia Starace Una batosta pesante, oggettiva e inequivocabile quella delle recentissime Elezioni per il Pd. I numeri delle Elezioni parlano forte e chiaro. I cittadini, in modo trasversale quanto ad estrazione sociale, hanno espresso con convinzione il loro malcontento per il governo Renzi, dal Job’s act alla Buona Scuola, passando per il decreto salva banche, il referendum rovina Costituzione, e il pessimo Rosatellum a colpi di fiducia (dopo ...

Elezioni 2018 - Di Maio : “Impiegheremo meno della Germania per fare un governo” : Assicura di impiegare meno della Germania per fare un governo. Ringrazia Pierre Moscovici che ha appena smentito Pier Carlo Padoan. Promette l’immancabile stop all’aumento delle tasse. È un Luigi Di Maio in versione istituzionale quello arrivato a Milano invitato a un incontro in Confcommercio. Un appuntamento fissato a dieci giorni esatti dalle Elezioni che hanno visto il Movimento 5 stelle diventare la prima forza politica del ...

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ I più votati al Senato : il Pd si salva con l’Svp - ecco la top5 : Sondaggi Governo e analisi Elezioni 2018: i più votati al Senato, il Pd si salva solo con l'Svp, bene M5s e Lega. Accordo M5s-Pd, gli elettori Cinque Stelle sono d'accordo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Elezioni 2018 : 5 - 5 italiani su 10 hanno votato perché il nostro Paese muoia : Ho appena realizzato che 5,5 italiani su 10 hanno votato M5S/Lega/FdI. Ci ho messo un po’ a fare questo calcolo. Non per ragioni di ordine aritmetico, quanto piuttosto per motivi psicologici. Un po’ come quando si superano i 40, ci si guarda allo specchio e, all’improvviso, si rivelano quelle ciocche brizzolate, quella molle cintura adiposa, si realizza la stato permanente di quei dolorini alla schiena: non è che si stia facendo questa grande ...

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Italia elemento di incertezza? No - siamo sereni noi e i mercati” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan: “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Ho detto che l’Italia è elemento di incertezza? Non è vero - siamo sereni” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan: “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Elezioni 2018 - come il Pd ha perso voti nella sanità e come può riconquistarli : Per il Pd la politica sanitaria è stata del tutta subalterna alle politiche economiche. Il diritto alla salute uguale per tutti sarebbe per il Pil un costo insostenibile. Un presupposto inaccettabile per tante ragioni morali e sociali ma soprattutto perché prima di tutto è falso. A certe condizioni le ragioni dell’etica e quelle dell’economia in sanità possono coesistere ma a condizione di avere un programma per riformare quello che per una ...

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Vincitori - ripescati e sconfitti delle Elezioni 2018 : chi andrà in Parlamento : Mentre la composizione di un governo sembra sempre più in alto mare, si avvicinano i giorni per l’insediamento del nuovo Parlamento dopo le elezioni 2018, che avverrà il prossimo 23 marzo, con la prima seduta pubblica di Camera e Senato. Sarà il via ufficiale alla Legislatura numero ventotto, quella che si annuncia come una delle più travagliate, a giudicare dalle premesse elettorali. Leggi anche elezioni 2018, ipotesi estrema: governo M5S-Lega ...

SONDAGGI GOVERNO Elezioni 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi : SONDAGGI GOVERNO e analisi post-ELEZIONI 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Il voto all’estero alle Elezioni 2018 - alla ricerca delle preferenze smarrite : Siamo ormai a parecchi giorni dal 4 marzo, ma ancora in quel di Castelnuovo di Porto, non lontano da Roma, si continuano a scrutinare e controllare voti e schede. Nella circoscrizione Europa, che è quella che elegge il maggior numero di parlamentari (cinque deputati e due senatori), ufficialmente sono chiusi 907 seggi su 989. Per tutto il mondo, i seggi ancora aperti sono una sessantina. Il dato che ancora non conosciamo, ma che tutti gli ...

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

SONDAGGI GOVERNO Elezioni 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)