Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci | l’incontro tra la prof e Nicole video

optimaitalia

: Einar al serale di #Amici17 per Paola Turci: l'incontro tra la prof. e Nicole (video) - OptiMagazine : Einar al serale di #Amici17 per Paola Turci: l'incontro tra la prof. e Nicole (video) - martinafontana2 : RT @taynara82107865: Ritengo che Einar meriti veramente il serale... ha fatto un gran percorso di crescita sia vocale che a livello persona… - rebbecasgap : RT @ehielshaarawy: Serale che voglio: Bryan, Orion, Lauren, Sephora. Emma, Grace, Zic, The Jab Serale che sarà: Valentina, Luca, Daniele… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)aldiper: è lui la sua prima scelta. La docente di canto, addi Maria De Filippi cambia idea e sostituiscecon.La cantanteera il primo nome della lista diper quanto riguarda i concorrenti da portare alla fasema, dopo le ultime esibizioni e dopo la puntata di sabato scorso, la docente ha cambiato idea e ha voluto comunicarlo personalmente a."Dovresti brillare con tutte le stelle che ti stanno intorno e io non vedo stelle", esordisceprima di ascoltarla in Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen ed Io e Anna di Cesare Cremonini."So che ci sono delle mancanze dentro di noi che ci danno forza ma è un momento troppo importante per te, ti stai giocando troppo", continua lamentre chiede adi sedersi accanto a lei per chiacchierare."Io ho sentito ...