Ecco perché anche tra i primi Paesi del G7 gli spread sono alle stelle

14 marzo : oggi è il "Giorno del Pi Greco - Ecco perché Google gli dedica un Doodle

REX TILLERSON CACCIATO DA TRUMP/ Fatali le crisi con Iran - Russia e Corea del Nord : Ecco perchè : TRUMP caccia TILLERSON: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Non essere cattivo - Stasera su Rai Movie : Ecco perché è un film da vedere : Cinque buoni motivi per non perdere il film di Claudio Caligari, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, in onda oggi in prima serata su Rai Movie.

Le influencer di Instagram iniziano a sembrare tutte uguali. Ecco perché : "Perché essere te stessa quando puoi essere me?". Questa domanda faceva parte di una campagna di social marketing anni '90 creata da Concerned Children's Advertisers and Health Canada. Nel video, due ragazze esplorano una "boutique" che offre prodotti e procedure che aiutano le clienti a cambiare aspetto e personalità."Non accontentarti di essere te stessa", afferma una voce femminile, mentre una delle ragazze viene "esaminata" da ...

Integratori ritirati perché potrebbero causare infarto e ictus - Ecco quali : Pur di perdere peso e avere un fisico perfetto, alcune persone farebbero di tutto, anche ingurgitare intrugli e compresse di dubbia provenienza e prodotti con ingredienti pericolosi che potrebbero essere letali per la salute. Il Ministero della Salute ha rilasciato ha rilasciato un richiamo sul suo sito istituzionale alla sezione "avvisi di sicurezza alimentare dal Ministero" e riguarda gli Integratori con il marchio "Falcon Labs, un'azienda ...

Nadia Toffa : Ecco perchè ho parlato del cancro che mi ha colpita! : Nadia Toffa dopo essersi armata di coraggio ed aver raccontato ai telespettatori di essere stata colpita da un tumore, ritorna sull’argomento per spiegare per quale motivo ha deciso di parlare solo adesso. Tante le critiche ricevute! Nadia Toffa dopo aver raccontato a tutti i telespettatori di essere stata colpita dal tumore e dopo esserne guarita, ha deciso di ritornare sull’argomento per spiegare ai detrattori che l’hanno ...

Maurizio Sarri : altro che rispettosa - la sua frase è più che sessista. Ecco perché : Piccola premessa lessicale: la parola “sessista” non piace neanche a me, e sì, certe volte è usata anche a sproposito. Si potrebbe usare tranquillamente la sua traduzione, ovvero “che discrimina in base al genere”. Sessista, insomma, è qualunque affermazione, comportamento, norma, decisione che opera una discriminazione perché una persona è donna. Oppure, anche, uomo (non si riferisce dunque solo alle donne, bene ...

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...

Caro Trump Ecco perché i dazi sono un errore : ... verrebbe da citare Fantozzi di fronte alla Corazzata Potëmkin, ci limitiamo al lapidario 'stupidità senza pari' usato dal premio Nobel per l'economia Paul Krugman, . Comunque proviamoci. ecco ...

NADIA TOFFA/ Ecco perché non ha detto prima di avere il cancro : "Volevo la certezza di essere fuori pericolo" : NADIA TOFFA, la Iena torna a parlare del tumore: “Non bisogna mai giudicare il dolore degli altri”. Le ultime notizie sulla giornalista, premiata a Brescia come personaggio locale dell'anno(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:08:00 GMT)

«Ecco perché le donne italiane non devono effettuare il test Brca fai-da-te» : Un test da fare a casa: basta un po’ di saliva e, senza bisogno di prelievi di sangue, si possono individuare tre mutazioni dei geni Brca 1 e Brca 2 che predispongono le donne al cancro al seno. Il kit è prodotto dalla compagnia californiana 23andMe – che ha ricevuto l’autorizzazione dalla Fda (Food and Drugs Administration) – e viene spedito a casa pagando 100 dollari. Una volta raccolto il campione di saliva, lo si spedisce ai laboratori ...

Fake news - Ecco perché le notizie false vengono condivise più di quelle vere : Tra le categorie di notizie analizzate dal team figurano: terrorismo e guerre, leggende urbane, intrattenimento, scienza e tecnologia, tuttavia quella che si è dimostrata più virale è stata la ...