Ecco le app che più incidono sulle prestazioni dei dispositivi Android secondo Avast

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

Ecco il nuovo logo MFi per accessori e periferiche certificati Apple : Apple rinnova il logo MFi che certifica accessori e periferiche Apple Fatte per iPod, iPhone ed iPad. Scompare il dispositivo e compare la Mela morsicata Ecco il nuovo logo Apple MFi: Made for iPhone, iPad ed iPod Apple è molto attenta a tutto l’ecosistema, anche quello degli accessori non originali che però tramite l’etichetta MFi, […]

“Invisibili!”. WhatsApp - Ecco la novità più attesa. Un altro modo (quando serve) di usare l’app di messaggistica : Chattare su WhatsApp nel totale anonimato adesso è possibile. Come? Semplice, basta creare dei profili invisibili e il gioco è fatto. Tranquilli, non è fantatecnologia, si tratta solo di seguire un piccola guida e i risultati saranno stupefacenti. Sarete avvolti da un mantello di invisibilità che renderà impossibile spiarvi. “Per profili invisibili WhatsApp – scrive Lorenzo Renzetti in un lungo articolo su wordsmart.it – si ...

WhatsApp - Ecco il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone : WhatsApp, il sistema per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone, foto: TechCrunch WhatsApp, il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone WhatsApp in alcuni casi può ...

Agenda macro : Draghi e non solo - Ecco gli appuntamenti clou della settimana : Ottava con diversi dati macro in Agenda e che gira intorno al discorso del governatore della Bce Mario Draghi a Francoforte e iniziata oggi con la riunione dell'Eurogruppo sul tema Brexit.

Ecco le quali sono i giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Nord mentre al Sud sembra già estate : Ecco tutte le MAPPE del CNR : 1/14 ...

Huawei Wallet sul Play Store : Ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese : Huawei Wallet è la soluzione studiata dal produttore cinese per offrire ai propri utenti un sistema di pagamento da usare attraverso lo smartphone Android L'articolo Huawei Wallet sul Play Store: ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Ma sei tu?”. Il ‘nuovo Orsacchio. Dal Grande Fratello a marito modello. Dopo l’esperienza in tv Massimo Brozzi - idolo della Gialappa’s band - è scomparso. Ma Eccolo oggi - a 51 anni e con una moglie bellissima : Nel corso degli anni la Gialappa’s band ha contribuito non poco al successo del Grande Fratello. Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci , il trio di voci fuori campo più irriverente della televisione è da anni protagonista di un connubio divertente con il reality di Canale 5 e hanno trovato all’interno delle edizioni dei concorrenti che hanno incoronato a veri e propri idoli. Tra questi c’è l’indimenticabile ...

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - Ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Elena Santarelli - “mio figlio Giacomo in lotta”/ L'appello “aiutate i bambini con tumore celebrale” - Ecco come : Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Le ultime notizie sulle condizioni del bambino malato, nato dal rapporto con Bernardo Corrado: "La battaglia continua"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Whatsapp - Ecco come rendere più sicure conversazioni e scambio di documenti : Nell’ottica di una società sempre più digitale e social e in un mondo umano e lavorativo immerso in una continua sfida a chi corre più veloce, Whatsapp ormai ha il dominio assoluto. Ha surclassato le mail, ha rottamato le telefonate e si è autoproclamato governatore delle comunicazioni per velocità, facilità d’utilizzo e fama. Basti pensare al numero di utenti mensili, pari ad oltre un miliardo e mezzo… Ma Whatsapp non è solo il piccione ...

Uno spot di Honor 7C sarebbe scappato via a tre giorni dal lancio : Eccolo (video) : Mancano meno di tre giorni alla presentazione di Honor 7C, ma grazie alle indiscrezioni potremmo già conoscerlo bene: ecco uno spot "scappato" all'azienda L'articolo Uno spot di Honor 7C sarebbe scappato via a tre giorni dal lancio: eccolo (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat : traffico gratuito verso WhatsApp & co. : TIM ufficializza oggi TIM Base e Chat, un nuovo piano tariffario Base che lascerà contenti coloro che fanno largo uso dei servizi di instant messaging L'articolo Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat: traffico gratuito verso WhatsApp & co. è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.