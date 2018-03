Ecco Flavio Montrucchio oggi Ma ricordate com’era al Grande Fratello? Indimenticabile

caffeinamagazine

: Da Radio Studio Centrale ecco un breve ma intenso intervento del nostro Flavio riguardante il suo lungo tour... - Insinnafanclub : Da Radio Studio Centrale ecco un breve ma intenso intervento del nostro Flavio riguardante il suo lungo tour... - Insinnafanclub : Dal profilo FB Ufficiale del nostro Flavio ecco una simpaticissima video diretta di Domenica 11 Marzo dal Teatro... - SQueenMary : Avete notato Flavio, quando era in acqua, come ha preso la gamba di Alessia per tirarla a se e baciarla? Ecco che m… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il pubblico dell’Isola dei Famosi non ha avuto il minimo dubbio quando ha assistito all’incontro trae Alessia Mancini: è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti di tutta l’ottava puntata. Alessia, ex stellina di Non è la Rai e ora naufraga, non vedeva il marito da quasi 2 mesi e, appena l’ha riconosciuto in lontananza, in lacrime si è precipitata verso di lui, che l’aspettava in barca con l’altoparlante in mano. “È un po’ che non ci vediamo, ho pensato ‘Vado a vedere come sta’. Ce l’ho io la chiave”, le ha dettoriferendosi al finto forziere che avrebbe dovuto aprire. La Mancini ha replicato: “Tu hai la chiave del mio cuore, ti amo”. “La notizia brutta è che sono arrivate tante denunce per maestria inadeguata, superbia, strategia occulta e tirannia – ha ...