Ecco come contrastare il colesterolo alto senza statine | un farmaco riduce l’assorbimento

Bere fiumi di birra e diventare soci di un Pub…Ecco come : Quante volte avete pensato di avere un locale tutto vostro?! Che con tutto quello consumato al bar avreste avuto una quota di partecipazione… Ora potete! Al Queen Makeda Grand Pub ha avuto inizio dal 13 marzo la prima campagna di Crowfunding, destinata a far crescere i Grand Pub con sedi in Italia e in Europa. Ma capiamo meglio di cosa si tratta… Ultimamente sentiamo molto la parola “Crowfunding”, ancora con un po’ di difficoltà di pronuncia e ...

Immagini a tempo e nuova grafica : Ecco come cambierà Messenger : Messenger, la chat di Facebook che da tempo sfoggia un profondo livello di autonomia – lo sapevi che non serve un profilo sul social per usarla? – è pronta a cambiare. E parecchio. Lo raccontano alcune indiscrezioni del sempre ottimamente informato WABetaInfo che spiegano come dai codici della nuova versione appena pubblicata si intravedano succose novità in arrivo per il futuro che promettono di ripensare da cima a fondo l’esperienza d’uso ...

Oroscopo del giorno 15 marzo '18 : Ecco come saranno gli astri di giovedì : L'Oroscopo del giorno 15 marzo è nuovamente sulla 'lunghezza d'onda' di voi lettori, appassionati di Astrologia e previsioni zodiacali. Massima attenzione quest'oggi alla giornata di giovedì, messa alle strette dalle nostre predizioni giornaliere, ovviamente al solo scopo di dare un giudizio appropriato relativamente ai settori riguardanti l'amore ed il lavoro. In analisi gli ultimi sei dello zodiaco, come tutti sanno, rappresentati dai seguenti ...

“Ecco come l’ho ucciso”. Caso Gabriel Cruz : la confessione choc della ‘matrigna’. La compagna del padre crolla davanti alla polizia e spiega cosa è successo al piccolo : Ha sconvolto tutti la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell’auto della compagna del padre, la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina. Tutta la Spagna si era mobilitata per cercarlo. Tantissimi gli appelli sui social, ma anche delle istituzioni iberiche. Il piccolo era uscito per ...

«Genitori - Ecco come potete aiutare i vostri figli bullizzati» : Michele Ruffino aveva 17 anni. Si è tolto la vita gettandosi da un ponte ad Alpignano, in provincia di Torino, il 23 febbraio. La mamma, Maria Catambrone Raso, ha spiegato: «Mio figlio è nato sano. Poi, a sei mesi, dopo un vaccino, si è ammalato. Aveva problemi alle braccia e alle gambe e faticava a muoversi. E c’erano le prese in giro, gli sfottò». Ha trovato una lettera con cui Michele dava l’addio al mondo: «Ho sempre dovuto lottare (…), ...

Vinci Un Buono Regalo Da 5 Euro Su Amazon : Ecco Come! : Vuoi vincere un Buono Regalo da 5 Euro su Amazon? Segui il canale Telegram di YLU con le migliori offerte hi-tech! Questa sera alle ore 21.30 metteremo in palio un Buono da 5 Euro per Amazon! Segui il nostro canale Telegram e Vinci un Buono da 5 Euro su Amazon Ancora non segui il canale Telegram di YLU […]

Da opzione donna alla pensione di cittadinanza - Ecco come cambierà la previdenza Video : La Fornero deve essere cancellata, almeno secondo Salvini e la sua Lega. Questo il pensiero del leader del carroccio che ha messo la riforma previdenziale come condizione necessaria per aprire un qualsiasi dialogo per accordi di Governo. Forse meno radicalmente ma anche il Movimento 5 Stelle in cima ai provvedimenti urgenti da fare ha messo proprio la riforma delle pensioni. Il presidente dell’Inps Boeri però continua a sostenere ...

Da opzione donna alla pensione di cittadinanza - Ecco come cambierà la previdenza : La Fornero deve essere cancellata, almeno secondo Salvini e la sua Lega. Questo il pensiero del leader del carroccio che ha messo la riforma previdenziale come condizione necessaria per aprire un qualsiasi dialogo per accordi di Governo. Forse meno radicalmente ma anche il Movimento 5 Stelle in cima ai provvedimenti urgenti da fare ha messo proprio la riforma delle pensioni. Il presidente dell’Inps Boeri però continua a sostenere l’impossibilità ...

Il Segreto anticipazioni : Nicolas arrestato - Ecco come mai - puntata 1780 Video : #Il Segreto anticipazioni: Nicolas arrestato nelle nuove puntate spagnole, come mai? Nelle scorse anteprime, vi avevamo parlato della delicata riapertura del caso sulla morte di Mariana che, a quanto pare, racchiude ancora molti misteri e questioni irrisolte. Il suo assassino, dopo un lungo ricorso, è riuscito ad acquistare la liberta' per la rilevazione di un vizio di forma e la notizia ha sconvolto, come è facile immaginare, sia Nicolas che ...

L'antipasto della catastrofe del centrosinistra. Ecco come il centrodestra può conquistare il Trentino : ... il degrado crescente, la poca sensibilità verso la sicurezza dei cittadini, l'accentramento di ospedali e punti nascite, hanno creato negli elettori una sorta di repulsione verso la classe politica ...

Reddito di cittadinanza : Ecco come M5S lo metterà in pratica : Cosa significhi questa definizione lo spiega bene Lorenzo Fioramonti, professore di Economia Politica presso l'università sudafricana di Pretoria e potenziale ministro dello Sviluppo Economico, che ...

Reddito di cittadinanza : Ecco come M5S lo metterà in pratica Video : Il #Reddito di cittadinanza non è più un utopia. Dopo la netta vittoria del #movimento 5 stelle alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, cominciano a delinearsi meglio le strategie con le quali M5S intende mettere in pratica [Video] quelle che sono state le ‘promesse’ elettorali che hanno portato il candidato premier Luigi #Di Maio ad ottenere la maggioranza relativa dei voti. Sul Blog delle Stelle, che può essere considerato l’organo ...

Oggetti smarriti : anelli - bracciali e telefoni dimenticati - Ecco come recuperarli : 1 Via Lincoln: madre e figlio investiti da un'auto 2 Incidente sulla A14, un morto: chiuso tratto, traffico bloccato 3 Frana di Gaggio: Reno in piena, resta sospesa la linea ferroviaria fra Porretta e ...

Pomezia - maestre denunciate : «Ecco come insegnare ai bambini a difendersi» : Strattonavano con forza i bambini, li minacciavano e li spaventavano, li chiamavano «brutto», «cattivo». Tre maestre di una scuola statale dell’infanzia di Pomezia sono state arrestate questa mattina per maltrattamenti fisici, morali e psicologici sui loro piccoli alunni, che hanno fra i 3 e i 5 anni. Sono state quattro mamme, insospettite dai comportamenti insoliti dei loro figli, a segnalare la situazione ai carabinieri, che hanno deciso ...