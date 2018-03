Ebay - cosa esporta di più l’Italia? Sneakers - cialde del caffè e pistole per vernici : Il quartier generale di Ebay (AP Photo/Ben Margot, File) La penetrazione dell’ecommerce nelle piccole e medie imprese italiane nel 2017 è stata del 5,7%. Una percentuale ancora bassa, che fa delle vendite sul web da parte delle aziende una terra di conquista per le piattaforme. Le possibilità per i colossi della rete sono vaste. E in gioco non c’è solo un canale di vendita ulteriore per le singole pmi, ma ...