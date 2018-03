E3 Xbox | annunciata ufficialmente la data della conferenza

Annunciata una finestra di lancio per la versione Xbox One di Ys Origin : Ys Origin, già recensito sulle nostre pagine, rappresenta una grande opportunità per coloro che vogliono scoprire la serie Ys e per coloro che vogliono sperimentare il JRPG su Xbox One.Arrivando un anno dopo la sua uscita su PS4 e PS Vita, lo sviluppatore e editore DotEmu ha annunciato che Ys Origin verrà rilasciato per Xbox One in primavera in un post su Xbox Wire, inoltre, è la prima vlta che il franchise di Ys approda sulla console di ...