E’ uscito “Frammenti Di Te” | nuovo video di Corvo

(Di mercoledì 14 marzo 2018) E’(Di Te)”,di(Di Te)” è il secondo singolo rilasciato danel 2018 dopo aver preso la decisione di continuare il proprio percorso artistico accompagnato da Jacopo Basso (tastiera, basso) e Alberto Amore (batteria). E’ un pezzo dalle sonorità pop rock/brit pop, pezzo che ricorda e si ispira molto alle sonorità dei Lunapop del famoso frontman Cesare Cremonini. Ilè ambientato in una casa dove avviene il litigio tra due amanti, litigio frutto dal tradimento da parte di lui nei confronti della co-protagonista (interpretata da Martina Fanizzi). Iladotta nel settore trama la tecnica del “reverse”, ovvero tutte le scene vengono girate in ordine cronologico per poi essere montate al contrario causando così un flusso di ritorno a quella che sarebbe dovuta essere la scena iniziale. Link aldi(Di ...