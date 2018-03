“È morto un genio” Addio a una delle menti più brillanti del nostro tempo Con il suo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare chepadre è morto. É stato un grande e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”. Così i figli Lucy, Robert e Tim hanno annunciato la morte dello scienziato Stephen Hawking. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per la maggior parte della sua vita da adulto: la malattia gli era stata infatti diagnosticata all’età di 21 anni. Professore dell’Università di Cambridge, Hawking ha ridefinito la cosmologia proponendo l’idea che i buchi neri emettono radiazioni e poi evaporano. Hawking non è stato solo un grande fisico, matematico, cosmologo e astrofisico. É un’icona. La sua vita e la sua carriera hanno ispirato ...