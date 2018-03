È morto Stephen Hawking | il cast di The Big Bang Theory omaggia il fisico guest star

optimaitalia

: Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - RaiNews : È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - Agenzia_Ansa : E' morto a 76 anni lo scienziato Stephen #Hawking -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Il mondo della scienza, e non solo, è in lutto: è. L'astro, cosmologo eteorico ci ha lasciato all'età di 76 anni. La notizia è stata data dal portavoce della famiglia. Nato a Oxford l'8 gennaio del 1942, era noto sopratutto per i suoi studi sui buchi neri, sull'origine dell'universo e sulla cosmologia quantistica. Da giovane gli è stata diagnosticata la SLA, malattia degenerativa che gli compromette movimento e linguaggio.Come già accaduto con Albert Einstein,non era solo uno scienziato: per la cultura di massa era diventato uno tra le icone popolari della scienza moderna. Famoso per le sue battute pungenti, a lui sono stati dedicati film - come, con Benedict Cumberbatch protagonista e La teoria del tutto, dove era interpretato da Eddie Redmayne. L'astroha partecipato nel ruolo di se stesso in diverse opere ...