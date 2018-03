È morto Stephen Hawking | icona universale della scienza moderna

E’ morto Stephen Hawking astrofisico di fama mondiale : L’astrofisica mondiale è in lutto per la morte di Stephen Hawking , scienziato di livello internazionale. Si è spento a 76

morto Stephen Hawking - gigante della fisica : un mito tra buchi neri e origine dell'universo : È Morto all'età di 76 anni lo scienziato britannico Stephen Hawking , una delle figure scientifiche più importanti del Novecento. Lo ha reso noto la famiglia. Al grande fisico erano stati dati appena due anni di vita quando ne aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Leggi anche:

È morto Stephen Hawking : Aveva 76 anni ed era uno degli scienziati più celebri al mondo, famoso soprattutto per le sue ricerche sui buchi neri The post È morto Stephen Hawking appeared first on Il Post.