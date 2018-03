È morto Stephen Hawking : (Foto: Getty Images) Stephen Hawking , icona universale della scienza moderna, è morto questa mattina, nella sua casa di Cambridge. Nello stesso giorno in cui, 139 anni fa, nasceva Albert Einstein. A dare l’annuncio i suoi tre figli Lucy, Robert e Tim, con un comunicato ufficiale: “Siamo profondamente addolorati nel comunicare che il nostro adorato padre è scomparso oggi. È stato un grande scienziato e un uomo straordinario, il cui lavoro e la ...

morto lo scienziato Stephen Hawking - : L'astrofisico britannico, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, aveva 76 anni. Da giovanissimo era stato colpito da Sla, la malattia che blocca progressivamente le funzioni vitali. A dare ...

È morto Stephen Hawking - a 76 anni|La “Teoria del tutto”|La vita in 15 scatti : L’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking è morto all’età di 76 anni. Lo afferma un portavoce della sua famiglia. È morto nella sua abitazione a Cambridge. Ha convissuto per oltre 55 anni con una malattia invalidante

È morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il grande fisico era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'Universo. Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica)