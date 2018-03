È morto a 76 anni Stephen Hawking

Stephen Hawking è morto - aveva 76 anni : Si è spento a 76 anni nella sua casa di Cambridge l’astrofisico Stephen Hawking. La famiglia ha confermato stamattina la triste notizia con un comunicato. È stato uno dei più popolari scienziati della nostra epoca e ha accostato milioni di persone all’interesse per materie “astruse” come l’astrofisica e la cosmologia. A 21 anni gli era stata diagnosticata la malattia del motoneurone e i medici non gli avevano dato ...

morto Stephen Hawking a 76 anni - una testimonianza di vita straordinaria : Secondo i medici, la malattia che ingabbiava il suo corpo gli avrebbe impedito questa vita durissima, ma straordinaria. Stephen Hawking era destinato a morire giovane, quando gli diagnosticarono la Sla. E invece ha convissuto con la sclerosi laterale amiotrofica fino all'età di 76 anni, prima di spegnersi nella sua casa di Cambridge. Grazie ai suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia era il più famoso fisico al ...

