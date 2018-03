Due morti sulla strada in meno di 12 ore | dall' inizio dell' anno più di 30 vittime

Taxi e auto si scontrano e finiscono fuori strada : morti Due bimbi - 11 feriti : Nello scontro le auto sono finite fuori strada e avrebbero travolto anche diversi passanti tra cui alcuni ragazzini.Continua a leggere

Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni - Due morti : l’incubo degli abitanti in Texas : Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni, due morti: l’incubo degli abitanti in Texas Tre pacchi trappola lasciati davanti alle abitazioni di Austin hanno causato due morti tra cui un 17enne e tre feriti gravi, per la polizia c’è un collegamento e si indaga sul movente dell’odio razziale.Continua a leggere Tre pacchi trappola […] L'articolo Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni, due morti: l’incubo degli abitanti in ...

Due pacchi bomba esplodono in Texas : 2 morti e 1 ferito. La polizia ipotizza l'odio razziale come movente : Un pacco esplosivo ha ucciso oggi ad Austin, Texas, un ragazzo di 17 anni e ferito gravemente una donna. Un secondo pacco è detonato poche ore dopo nella stessa città ferendo gravemente una donna.La polizia ha reso noto che le sue indagini sui pacchi esplosi mirano ad accertare se come movente c'è l'odio razziale dato che il ragazzo morto e la donna ferita sono afro-americani.

New York - elicottero precipita nell'East River : almeno Due turisti morti : La polizia ha confermato il bilancio ufficiale dell'incidente avvenuto non lontano dalla residenza del sindaco De Blasio: due turisti morti e altri tre ricoverati all'ospedale in gravi condizioni; ferito in modo non grave anche il pilota.Continua a leggere

Due giovani morti nell'incidente - otto anni dopo l'investitore va in carcere : Pistoia, 9 marzo 2018 - E' stato eseguito l'ordine di carcerazione dopo la condanna per omicidio colposo confermata in appello per aver ucciso due giovani in un incidente stradale: quattro anni e sei ...

Spara alla compagna malata di Alzheimer e si uccide : Due anziani morti in Borgo Vittoria : Omicidio-suicidio a Torino: una coppia di anziani - lui elettricista novantenne in pensione, e la compagna di 88 anni - è stata trovata cadavere in via Michele Coppino 122, in Borgo Vittoria, dove conviveva. Le vittime si chiamavano Giulio Gauna e Vera Sartore....

Afghanistan - 27 morti in Due attentati : 9.45 Dopo l'attacco notturna di un gruppo di talebani a una base dell'esercito afghano nella provincia di Takhar - morti sette soldati e dieci membri della polizia locale - un nuovo attentato kamikaze, questa volta a Kabul. Una forte esplosione vicino a una moschea sciita a Kabul. Almeno dieci i morti secondo il sito afgano Tolo News e ventidue i feriti in un primo bilancio dell'attentato.