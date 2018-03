: Droga da Albania,Dia arresta 43 persone - RadioLondra_ : Droga da Albania,Dia arresta 43 persone - NotizieIN : Droga da Albania,Dia arresta 43 persone - CybFeed : #Droga da Albania,Dia arresta 43 persone -

In corso,ine in Italia,un'operazione della Dia di Bari per disarticolare due potenti organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti dai Balcani. Circa 200 uomini della Dia,con l'ausilio di Carabinieri, Polizia, GdF, Interpol e polizia albanese, stanno eseguendo 43 arresti. L'operazione,denominata"Shefi",conclude un'attività investigativa avviata due anni fa, durante la quale sono stati intercettati potenti scafi partiti dall'e sbarcati in Puglia.(Di mercoledì 14 marzo 2018)