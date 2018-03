Dramma nel Napoletano - neonata di un mese arriva morta in ospedale : indaga la Procura : GIUGLIANO - Dramma a Giugliano, dove una neonata è arrivata morta in ospedale. Potrebbe trattarsi di un rigurgito la causa del decesso di una neonata di un mese arrivata senza vita all'ospedale San ...

Muore l'imprenditore Soffiantini - le Drammatiche tappe del sequestro nello Spezzino : La Spezia - Aveva da poco compiuto 83 anni l'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini morto questa mattina. Ventuno anni fa il suo sequestro lascio l'Italia con il fiato sospeso quasi otto mesi di ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camminare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell’apparente Dramma c’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

Dramma nella B francese : 19enne del Tours deceduto nel sonno : Dramma nella B francese: 19enne del Tours deceduto nel sonno Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora da accertare Continua a leggere L'articolo Dramma nella B francese: 19enne del Tours deceduto nel sonno proviene da NewsGo.

“Una tragedia immane”. Lutto nel mondo dello sport : muore a 17 anni mentre si allena. Il destino crudele ha voluto che il Dramma si consumasse davanti agli occhi dei genitori. Il campione olimpico è scioccato : Nuovo Lutto nel mondo dello sport. Dopo la morte del calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo mentre era in ritiro a Udine con la sua squadra che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese, una nuova tragedia si abbatte sul mondo dello sport. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, nel centro sportivo Delphinia. Un nuotatore di 17 anni, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel Dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Tragedia nello spettacolo : auto investe la nota attrice. Morta la figlia di 4 anni. Ora - incinta - è in ospedale. La notizia atroce ha sconvolto chiunque. Un Dramma senza pari : Tragedia nel mondo dello spettacolo. Ecco la classica storia che non vi vorremmo mai raccontare. Ma siccome la vita è crudele, succedono anche cose come questa. Una storia straziante: lei, incinta e felice, stava attraversando la strada insieme alla sua bambina di quattro anni Abigail che era sul passeggino. Ma un’auto non si è fermata al semaforo rosso e l’ha travolta. Protagonista di questo agghiacciante incidente l’attrice Ruthie Ann Miles, ...

Dramma alla sede dell'Asl - 40enne si lancia nel vuoto : senza scampo : GIUGLIANO - Cade dal balcone dell?Asl, senza scampo un 40enne. È quanto successo questa mattina nella sede dell?Azienda Sanitaria Locale di piazza Annunziata poco dopo le sette....

Fiorentina nel Dramma La morte bianca si porta via Astori : Udine E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, nel ritiro di Udine, hotel La' di Moret, a poche ore dalla sfida con i friulani. La notizia piomba sul cellulare alle 11,30 e trasforma un pre partita di una gara normale, in un giorno che segnera' per sempre la storia della Fiorentina. Il capitano viola e centrale della Nazionale se ne e' andato nel sonno volando dal campo all'eternita'. Lasciando un vuoto ...

Davide Astori - da Taccola a Puerta e Morosini : le Drammatiche morti nel calcio : Il lato drammatico del calcio. Giovani, robusti, campioni, per certi versi, agli occhi dei più giovani, eroi indistruttibili. Forse anche per questo le loro morti sono sempre scioccanti e sconvolgenti.

Ganna oro bis nel Mondiale del Dramma : Oro! Nuovamente oro! Dopo il titolo Mondiale di Londra nel 2016, Filippo Ganna si riveste nuovamente con i colori dell'arcobaleno sulla pista di Apeldoorn, in Olanda, che ieri ha anche vissuto un momento di grande drammaticità: il terribile incidente che ha coinvolto un giudice americano.La maglia di campione del mondo è nuovamente di Filippo Ganna, imponente e giovanissimo ragazzo piemontese, che compirà 22 anni il prossimo mese di luglio, ...

5 fra le morti più Drammatiche nelle serie tv : ATTENZIONE: spoiler sull’ultimo episodio di The Walking Dead In generale le serie tv sono grandi narrazioni che cercano di includere il più possibile gli elementi fondanti della vita: l’amore, il dolore, le nascite e soprattutto le morti. I decessi dei personaggi chiavi, in effetti, sono spesso un motore fondamentale per l’andamento delle produzioni seriali: da una parte permettono di fare uscire di scena gli attori che per ...

Ornella Vanoni a L’Intervista di Costanzo : il Dramma della sua vita : L’Intervista: Ornella Vanoni racconta a Costanzo di aver avuto un aborto Domani giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata della quarta stagione de L’Intervista. Ospite nel cubo di Maurizio Costanzo sarà Ornella Vanoni. Reduce dal Festival di Sanremo tra i Big con il brano di grande successo “Imparara ad amarsi” con Bungaro e Pacifico, Ornella Vanoni si racconterà tra vita professionale e ...

“Con lui rimasi incinta - ma poi ho abortito”. Ornella Vanoni - confessione choc da Maurizio Costanzo. Ma la storica cantante non si è fermata qui e ha rivelato un altro aspetto Drammatico e inedito della sua vita. Da restare a bocca aperta : È stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, portando all’Ariston il suo bagaglio di storia della musica italiana. Eppure Ornella Vanoni non smette di stupire e rivela ancora aspetti inediti della sua vita. È stata ospite dell’ultima puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo che andrà in onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Ornella ...