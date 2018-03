ELIO E LE STORIE TESE/ “La morte Drammatica di Davide Astori ha riportato tutti con i piedi per terra” (EPCC) : ELIO e le STORIE TESE, band storica milanese è pronta a concludere la carriera in grande stile. Le parole di ELIO sulla morte improvvisa e drammatica di Davide Astori.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Dramma Astori - non è morto per infarto? Ecco la possibile verità sul decesso : Nonostante sia trascorsa ormai più di una settimana dalla tremenda e assurda morte che ha colpito il difensore e capitano della Fiorentina, Davide Astori, si continua a discutere sulla vicenda e sulle dinamiche del suo decesso. Il campionato italiano di calcio ha dovuto riprendere i giochi e su tutti i campi, anche internazionali, si è rispettato in silenzio il Dramma che ha colpito il nostro calcio. Addirittura in occasione di ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il Dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Morte Davide Astori - il commento di Cassano : FantAntonio spiega il suo ‘Dramma’ : Morte Davide Astori – La notizia della Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali si svolgeranno nella giornata di domani. Tanti i commenti da parte di calciatori, nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni da parte di Antonio Cassano come riporta il Corriere della Sera: “Sono molto triste, perché Davide era un amico che avevo incontrato tante volte in Nazionale. Un amico di 31 anni, nessuno ...

Morte Davide Astori - il racconto Drammatico del proprietario dell’albergo : Morte Davide Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, i funerali del difensore si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo emergono nuovi drammatici particolari, ecco il racconto del proprietario dell’albergo Là Di Moret come riporta Sportmediaset: “E’ stata una giornata terribile. In questo hotel non ricordo un’atmosfera così carica di tristezza. ...

L'innocenza per lenire il Dramma - il piccolo Giovanni scrive alla compagna di Astori : 'ciao Francesca - dì a tua figlia che suo papà era un ... : Giacomo, un bambino di 12 anni, ha scritto una lettera alla compagna di Astori lasciandola appena fuori dalla casa in cui vive con la figlia Vittoria Instagram @Francesca_fioretti L'innocenza di un ...

Dramma Astori - Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 : Dramma Astori, Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dramma Astori, Fiorentina E Cagliari- Fiorentina e Cagliari ritireranno la maglia numero 13 in onore di Davide Astori. Questo è ciò che riferiscono Fiorentina e Cagliari tramite i propri siti ufficiali e i propri account social. IL COMUNICATO DEI DUE CLUB ...

Dramma Astori : giovedì i funerali a Firenze : Procuratore capo di Udine: "Aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti". Mercoledì camera ardente a Coverciano

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la Drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

Dramma Astori : Vigorelli - storico agente del giocatore : “Un ragazzo d’oro. Era come un figlio…” : Dramma Astori: Vigorelli, storico agente del giocatore: “Un ragazzo d’oro. Era come un figlio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dramma Astori: Vigorelli- Intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, Claudio Vigorelli, storico agente di Davide Astori, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del capitano ...

Fiorentina nel Dramma La morte bianca si porta via Astori : Udine E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, nel ritiro di Udine, hotel La' di Moret, a poche ore dalla sfida con i friulani. La notizia piomba sul cellulare alle 11,30 e trasforma un pre partita di una gara normale, in un giorno che segnera' per sempre la storia della Fiorentina. Il capitano viola e centrale della Nazionale se ne e' andato nel sonno volando dal campo all'eternita'. Lasciando un vuoto ...

Morte Astori - la figlia di Renato Curi rivive un Dramma : “avevo 3 anni quando il quel Perugia-Juve…” : Sabrina Curi oggi ha rivissuto un incubo. La figlia del povero Renato Curi, morto in campo il 30 ottobre del 1977 durante una gara del suo Perugia contro la Juventus, ha avuto una giornata ricca di brutti ricordi. “La famiglia di Davide – ha detto all’ANSA – e’ come se oggi sia stata crocifissa perchè sentirà a vita la mancanza di un padre e di un compagno. quando papa’ mori’ avevo tre anni, uno in ...

Morte Astori - il dolore dei Della Valle Diego : 'Un Dramma'. Andrea : 'Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...