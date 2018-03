Dramma a Napoli | bimba di 7 mesi muore stroncata dalla meningite

Napoli - ma quale Dramma : passo falso che ci sta - adesso serve ‘testa’ e carattere : La 27^ giornata del campionato di Serie A ha regalato lo spettacolo del big match tra Napoli e Roma, grande prestazione da parte della squadra di Di Francesco che ha vinto meritatamente con il punteggio di 2-4, partita sottotono per la squadra di Maurizio Sarri, forse la prima del campionato. La Juventus si trova adesso ad un solo punto di distacco dal club azzurro ma deve recuperare ancora una partita, c’è chi parla già di sor passo già ...

Napoli - il Dramma di Ghoulam : frattura della rotula in allenamento : Un altro grave infortunio per Faouzi Ghoulam. Durante la seduta di allenamento, il difensore azzurro si è infortunato al ginocchio destro: si sospetta la frattura della rotula per il giocatore...