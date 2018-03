Draghi - per fine Qe inflazione stabile : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "Per chiudere il Qe occorre che ci sia una condizione chiara: dobbiamo vedere una correzione sostenibile nel percorso dell'inflazione verso il nostro obiettivo, ossia vicino al ...

Draghi : per chiudere Qe - inflazione al 2% : 10.23 "Per chiudere il Qe occorre che ci sia una condizione chiara: dobbiamo vedere una correzione sostenibile nel percorso dell'inflazione verso il 2%". Così il presidente della Bce, Mario Draghi,in un convegno a Francoforte ha sottolineato che anche se la crescita nell'eurozona si è rivelata "più forte delle attese e la fiducia è aumentata, non possiamo ancora dire di aver completato il lavoro". Quindi "la nostra politica monetaria dovrà ...

Draghi : 'Recuperati tutti i posti di lavoro persi in crisi' : "Stimiamo che entro il 2020 la disoccupazione cali al 7,2%". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in un convegno a Francoforte. "Continua la ripresa nel mercato del lavoro e con un ...

"Pazienti - persistenti - prudenti". Mario Draghi assicura - avanti con il Qe finché l'inflazione non è a posto : La politica monetaria rimarrà "paziente, persistente e prudente". Non è momento di scossoni per la politica monetaria, secondo Mario Draghi. In un convegno a Francoforte, il presidente della Bce si mostra più fiducioso del passato sulle prospettive dell'inflazione che "procede nella giusta direzione, ma restano rischi e incertezze". Per questo "la politica monetaria deve essere ancora paziente, persistente e prudente per ...

Mario Draghi - perché se lascia la Bce l'Italia è ridotta malissimo : Botta e risposta. Volete il reddito di cittadinanza? Volevate magari anche la flat-tax? E come no, ve la diamo subito: basta che l' Italia tagli il debito pubblico. Continuerà a non tagliarlo? ...

Dazi - Draghi : 'Decisioni unilaterali sono pericolose' : 'Le decisioni unilaterali sono pericolose'. Così il presidente della Bce Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte ha risposto a una domanda sui Dazi su alluminio e acciaio annunciati dal ...

Borsa : Draghi da' la marcia all'Europa - Milano chiude a +1 - 15% con super Mediaset : Oggi la Bce, come previsto, ha lasciato invariati i tassi di interesse e la guidance di politica monetaria. Una novita', invece, e' stata la modifica della comunicazione relativa al Quantitative ...

Euro in calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : Le novità emerse nel meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea non scaldano l'Euro, che sta cedendo quasi mezzo punto percentuale sul dollaro a 1,2354 USD

Dazi - Draghi : mosse unilaterali sul commercio estero sono 'pericolose' - : Il presidente Bce definisce "più forte del previsto" la crescita dell'Eurozona. E sul voto del 4 marzo avverte: "Instabilità protratta nel tempo potrebbe minacciare fiducia" verso l'Italia. Intanto ...

Draghi boccia i dazi di Trump e ammonisce sull’instabilità italiana : “Minaccia per la fiducia” : Finora la reazione dei mercati è stata composta, in fondo l’instabilità politica in Europa è diventata quasi la normalità. Ma attenzione a sfidare la sorte. In attesa di decisioni ben più rilevanti su quando porre termine al piano di acquisti, la consueta conferenza stampa mensile di Mario Draghi è un compendio di messaggi politici espliciti e non....