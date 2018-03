Draghi più fiducioso sul recupero dell'inflazione ma restano rischi e incertezze : "Siamo più fiduciosi rispetto al passato che l'inflazione procede nella giusta direzione, ma restano rischi ed incertezze". E' così che la pensa il presidente della BCE, Mario Draghi , che lo ha ...

Draghi - più fiducia su risalita inflazione - ma Bce resta prudente : Roma, 14 mar. , askanews, Alla Bce 'siamo più fiduciosi' sulla convergenza dell'inflazione verso i valori obiettivo. 'Ma dobbiamo ancora vedere prove concincenti del fatto che le dinamiche di ...

Draghi - la crescita è più forte del previsto ma i tassi restano invariati : «I dati ci confermano la forte e diffusa spinta della crescita dell'Eurozona, attesa nel breve termine a tassi più forti del previsto. Il Pil dell'eurozona dovrebbe crescere del 2,4% nel 2018, dell'1,...

Bce : cancella espansione Qe se prospettive peggiorano. Draghi : 'Crescita più forte del previsto' : La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione é in linea con le ...

Draghi : crescita più forte del previsto - ma rischi da protezionismo e cambi : La Banca centrale europea ha mantenuto la sua stima sull'inflazione dell'eurozona a 1,4% per il 2018, ha limato all'1,4% quella per il 2019 dall'1,5% stimato in precedenza e mantenuto stabile all'1,7% quella per il 2020...

Bce - Draghi è ottimista sul futuro : 'La ripresa Ue più forte del previsto'. Ma preoccupa l'inflazione : Che ha aggiunto: 'Secondo gli ultimi dati, l'economia dell'area dell'euro è cresciuta del 2,5% nel 2017, riflettendo la forte dinamica interna dei consumi privati e degli investimenti'. Secondo il ...

Draghi - Bce - al Parlamento europeo : crescita più forte del previsto : L'economia europea si stia espandendo in maniera robusta e la crescita è più forte di quanto precedentemente previsto. A dirlo è Mario Draghi,, numero uno della Bce, in audizione alla Commissione di ...

Bce - Draghi al Parlamento europeo : crescita più forte di quanto atteso - fiducia in inflazione : L'economia dell'Eurozona si sta espandendo in modo robusto. E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nel corso dell'audizione alla Commissione di Affari economici e monetari del Parlamento ...

'Draghi? È più facile lavorare con la Merkel'. Weidmann punzecchia il numero uno della Bce : In un rapporto pubblicato oggi, l'Ocse avverte che è in arriva uno "sfida significativa" ai bilanci, man mano che i tassi di interesse aumentano in tutto il mondo. Secondo le stime dell'...

"Merkel o Draghi? È più facile lavorare con la Cancelliiera". Weidmann punzecchia il numero uno della Bce : Tra il collega e presidente della Bce, Mario Draghi, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il goveratore della Bundesbank non ha dubbi e sceglie la seconda. Jens Weidmann, il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, risponde così in un colloquio con il Financial Times che gli chiede con quale dei due sia meglio lavorare."In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel" che con Draghi, "sono ...

Bce - Weidmann all'FT : più semplice lavorare con Merkel che non con Draghi : "In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel , che non con Draghi, ". Così Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, considerato il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, ...

Il centro-destra recupera partite IVA e sud - Salvini apre a Draghi e Renzi ancora più giù : A tale proposito, stamattina sono arrivate aperture significative da Salvini su uno degli scenari più stuzzicanti per le fantasie di chi per lavoro fa cronaca politica: affidare il ruolo di premier a ...

Draghi : "In Europa crescita più forte" Allarme Bce sulla riforma del fisco Usa : Il presidente dell'Eurotower è ottimista: il Pil è salito del 2,5% e l'occupazione è ai massimi Ma non mancano i rischi: fuga degli investimenti e rimpatrio dei profitti verso gli Stati Uniti La ...

Draghi : crescita Eurozona più robusta delle attese : 'L'economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto, con tassi di crescita più forti di quanto previsto in precedenza e al di sopra del suo potenziale. Secondo i dati preliminari, il ...