Draghi | per chiudere il Qe dobbiamo vedere correzione inflazione

"Pazienti - persistenti - prudenti". Mario Draghi assicura - avanti con il Qe finché l'inflazione non è a posto : La politica monetaria rimarrà "paziente, persistente e prudente". Non è momento di scossoni per la politica monetaria, secondo Mario Draghi. In un convegno a Francoforte, il presidente della Bce si mostra più fiducioso del passato sulle prospettive dell'inflazione che "procede nella giusta direzione, ma restano rischi e incertezze". Per questo "la politica monetaria deve essere ancora paziente, persistente e prudente per ...

Mario Draghi - perché se lascia la Bce l'Italia è ridotta malissimo : Botta e risposta. Volete il reddito di cittadinanza? Volevate magari anche la flat-tax? E come no, ve la diamo subito: basta che l' Italia tagli il debito pubblico. Continuerà a non tagliarlo? ...

Dazi - Draghi : 'Decisioni unilaterali sono pericolose' : 'Le decisioni unilaterali sono pericolose'. Così il presidente della Bce Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte ha risposto a una domanda sui Dazi su alluminio e acciaio annunciati dal ...

Borsa : Draghi da' la marcia all'Europa - Milano chiude a +1 - 15% con super Mediaset : Oggi la Bce, come previsto, ha lasciato invariati i tassi di interesse e la guidance di politica monetaria. Una novita', invece, e' stata la modifica della comunicazione relativa al Quantitative ...

Euro in calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : Le novità emerse nel meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea non scaldano l'Euro, che sta cedendo quasi mezzo punto percentuale sul dollaro a 1,2354 USD

Euro in calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Dazi - Draghi : mosse unilaterali sul commercio estero sono 'pericolose' - : Il presidente Bce definisce "più forte del previsto" la crescita dell'Eurozona. E sul voto del 4 marzo avverte: "Instabilità protratta nel tempo potrebbe minacciare fiducia" verso l'Italia. Intanto ...

Draghi boccia i dazi di Trump e ammonisce sull’instabilità italiana : “Minaccia per la fiducia” : Finora la reazione dei mercati è stata composta, in fondo l’instabilità politica in Europa è diventata quasi la normalità. Ma attenzione a sfidare la sorte. In attesa di decisioni ben più rilevanti su quando porre termine al piano di acquisti, la consueta conferenza stampa mensile di Mario Draghi è un compendio di messaggi politici espliciti e non....

Euro in calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Dazi - Draghi : 'Decisioni unilaterali sono pericolose' : 'Le decisioni unilaterali sono pericolose'. Così il presidente della Bce Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte ha risposto ad una domanda sui Dazi su alluminio e acciaio annunciati dal ...

Bce - la crescita si rafforza. Draghi sui dazi : "Decisioni unilaterali pericolose" : MILANO - Come da attese, la Banca centrale europea non tocca i tassi ma lancia un primo segnale al mercato modificando leggermente il comunicato che segue la riunione di politica monetaria. Ma nei ...

BCE : Draghi chiede ulteriori riforme strutturali per l'economia : Il numero uno della Bce Mario Draghi ha chiesto ancora una volta un maggiore impegno dei Paesi membri nell'implementazione delle riforme strutturali dell'Eurozona. Ha inoltre sottolineato la necessità ...

Elezioni politiche 2018 - Draghi al seggio bacchetta la moglie : “Dai - stai zitta”. Punita per aver risposto ai giornalisti : “Lui non lo fa il governo, non e’ un politico”. Così la moglie di Mario Draghi, Maria Serenella Cappello, risponde all’Ansa davanti al seggio elettorale presso il liceo Mameli di Roma. “Dai, stai zitta”, la bacchetta il presidente della Bce salendo in macchina. Mario Draghi è andato a votare poco dopo le 9 del mattino e non ha risposto alla domande L'articolo Elezioni politiche 2018, Draghi al seggio ...

Weidmann su successione Draghi : assurdo dibattito nazionalità - vi siete mai chiesti se la Bce fosse giusta per un italiano? : "Questa discussione sulla nazionalità del candidato , ad assumere la presidenza della Bce, è completamente assurda. Intendo dire, vi sareste mai domandati se questa istituzione , la Bce, sarebbe stata ...