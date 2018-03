Dovizioso | Molto fiducioso per il Qatar

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Contento del lavoro fatto nei test” : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti in ottica gara e molto dipenderà dalle condizioni che troveremo durante il weekend, perché in Qatar le cose possono cambiare in fretta, ma credo di avere l’esperienza necessaria per gestire ogni situazione“. Queste le parole di Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, che appare piuttosto carico in vista dell’esordio iridato di ...