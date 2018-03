Donna precipita dalla finestra e muore

Genova - Donna cade da un ponte e precipita su un’auto in transito : gravissima : A Genova una donna di circa 50 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere caduta dal ponte della ferrovia di via Pacinotti, precipitando su un’auto in transito. Nella caduta, le cui cause sono ancora da accertare, la donna ha riportato diversi traumi. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. Anche ...