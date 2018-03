Donna boss emulava ' Imma' di Gomorra

Napoli - Donna boss uccisa con tre colpi al volto : l'ombra della faida di camorra : Due colpi per fermarla, altri tre da distanza ravvicinata per finirla. Chi ieri sera ha sparato a Annamaria Palmieri, di 54 anni, la donna trovata morta nel Bronx di San Giovanni a Teduccio, non...

