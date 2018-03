Don Matteo 11 | anticipazioni puntata 15 marzo | il rapimento di don Matteo

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una Donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

Don Matteo 11 - nona puntata : il rapimento del sacerdote! : La nona puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di misteri e colpi di scena. Nel primo ci sarà il ritorno a Spoleto della sorella di Anna mentre nel secondo vedremo Don Matteo vittima di un sequestro… La nota fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo nono appuntamento, in cui vedremo la sorella della Capitana ritornare a Spoleto, in seguito all’ennesimo litigio con il suo ...

Don Matteo chiude? In forse la dodicesima stagione : Potrebbe essere l’ultima stagione di Don Matteo. L’undicesima edizione, premiata dal pubblico televisivo, rischia di essere il titolo di coda.

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ L’attrice francese sta per salutare Don Matteo (Ballando con le stelle) : NATHALIE GUETTA, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino SIMONE di PASQUALE.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:54:00 GMT)

Matteo Salvini sollecita il Pd : 'Spero siano disponibili...'. Ma i dem risponDono picche : "O c'è un governo politico o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega , Matteo Salvini , a Milano. "Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione ...

Don Matteo 11 nona puntata : anticipazioni 15 marzo 2018 : DON Matteo 11 nona puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 15 marzo 2018 con la nona puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla nona puntata. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11 nona puntata: anticipazioni 15 marzo 2018 DON ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Don Matteo non teme nessuno neanche la sfida “marziana” di Matt Damon: prosegue infatti il successo dell’undicesima stagione della fiction su Rai1 con Terence Hill: con una media di 5.987.000 telespettatori e il 27% di share il nuovo appuntamento ha conquistato la prima serata (6.396.000 e il 25,79% nel primo episodio, e 5.566.000 con il 28,69% nel secondo ma la settimana precedente aveva superato i 7 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

Ascolti : Don Matteo 11 a 5 - 9 milioni (27%) - Boss in incognito 5 a 1 - 4 (6 - 1%) : Ascolti tv di giovedì 8 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di giovedì 8 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince l’ottava puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 5.987.000 spettatori (27% di share). Su Rai2 1.479.000 (6,1%) […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 a 5,9 milioni (27%), Boss in incognito 5 a 1,4 (6,1%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto 757.000 spettatori (3.3%). ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs The Martian | Auditel 8 marzo 2018 : Nella ricorrenza della festa della donna, per quale canale del digitale hanno maggiormente optato gli italiani? Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv ieri, 8 marzo 2018? Rai 1 con la serie tv Don Matteo, Rai 2 con la messa in onda della nuova stagione di Boss in incognito o Canale 5 con la messa in onda del film Sopravvissuto – The Martian o un altro dei nove principali canali del DTT? Ascolti tv ieri, 8 marzo Il prete che indaga assieme ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni puntate 15 e 8 marzo 2018 : "Genitori e Figlio" - "Don Matteo sotto tiro" : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'8 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Anna e Sofia decidono di fare chiarezza sui loro rapporti: cosa faranno Seba e Nardi?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:06:00 GMT)

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni nona puntata 15 marzo 2018 : Proseguiamo la scoperta della trama completa di Don Matteo 11 con le anticipazioni sulla nona puntata: andrà in onda giovedì 15 marzo 2018 e con questa ci avviciniamo al gran finale. Siete pronti per i colpi di scena? Preparatevi, perché le forti emozioni sono in arrivo nella fiction di Terence Hill e Nino Frassica. Nella nona puntata di Don Matteo 11 vedremo gli episodi Genitori e figli e Don Matteo sotto tiro: nel primo si indagherà su ...