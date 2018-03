superguidatv

: Domenica Live, bloccata l’ospitata di Eva Henger da Barbara D’Urso? La conferma - SuperGuidaTV : Domenica Live, bloccata l’ospitata di Eva Henger da Barbara D’Urso? La conferma - DonnaFanpage : Dopo le parole di Lorenzo Crespi a Domenica Live non si parla che dei cachet degli ospiti. Ma quanto guadagnano... - notizie_star : Barbara D’Urso blocca l’ospitata della Henger a Domenica Live: -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)bloccadella? Queste pare siano le ultime novità in casa Mediaset. La conduttrice napoletana “col cuore” pare abbia bloccato un’ospitata della bombastica ungherese nel suo programmale. Evanon più ospite a? Evadivenuta famosa per i suoi film a luci rosse sta vivendo, grazie all’Isola dei Famosi, un ritorno di visibilità e clamore non indifferente. Del resto, è notorio che in questo ambiente la pubblicità e le notizie intorno al personaggio fanno comodo, come dice anche Oscar Wilde nel suo celebre romanzo Il ritratto di Dorian Gray:“There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about” ovvero “nel bene o nel male, purchè se ne parli”. Tuttavia le dichiarazioni dell’ex moglie di Schicchi, forse hanno disturbato e quindi ...