Domenica 25 marzo Stramilano la corsa più famosa d’Italia

L’omaggio di Ron a Domenica In a Lucio Dalla in un medley di emozioni da Piazza Grande a 4 marzo 1943 (video) : Ron a Domenica In rende omaggio a Lucio Dalla dopo l'uscita del disco dedicato al cantautore bolognese. Rosalino Cellamare raggiunge ancora il palco del programma condotto da Cristina Parodi per un nuovo tributo al suo collega e amico, per il quale ha scritto anche il successo da un milione e mezzo di copie, la mitica Attenti al lupo. Il brano scelto per ricordare la poesia di Lucio Dalla è ancora una volta Piazza Grande, che Ron ha spesso ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di Domenica 11 marzo. Roger Federer avanza - Novak Djokovic saluta la California : Dopo la pioggia di ieri, è il caldo sole Californiano ad illuminare la scena nei match di secondo turno del tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. L’inattesa perturbazione di ieri aveva un po’ scombinato i piani di Roger Federer che, comunque, non perdendo la calma, ha fatto suo il confronto con l’argentino Federico Delbonis (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6. 1 ora e 43 minuti di gioco totali per ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di Domenica 11 Marzo. Halep - Pliskova e Kerber avanti con fatica - fuori Kvitova e Azarenka : Se Simona Halep avanza con qualche timore agli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Indian Wells, escono di scena, invece, Petra Kvitova e Viktoria Azarenka. La numero uno del mondo soffre per almeno due set con l’americana Caroline Dolehide, numero 165 del mondo, imponendosi solamente al terzo per 6-2, dopo aver perso nettamente il primo e vinto il secondo solo al tiebreak. Vincono in tre set anche Karolina Pliskova sulla cinese ...

Furore 2 : anticipazioni quinta puntata di Domenica 18 marzo 2018 : Furore 2 - Massimiliano Morra Furore è approdata nel sabato sera di Rai 1: ieri, nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle 2018, l’ammiraglia dell’azienda pubblica ha trasmesso alcuni frame tratti dalla fiction in onda la domenica sera su Canale 5. Lo ha fatto per presentare uno dei concorrenti, Massimiliano Morra, che in Furore 2 interpreta uno dei protagonisti, Saro Licata. L’esordio dell’attore napoletano ...

FURORE 2 - anticipazioni quinta puntata di Domenica 18 marzo 2018 : anticipazioni quinta puntata della fiction FURORE capitolo secondo, in onda domenica 18 marzo 2018 in prima serata su Canale 5. Prima di morire, Giordano (Massimo Bellinzoni) è riuscito a lasciare a Giovanna (Raffaella Di Caprio) un indizio che potrebbe aiutarla a scoprire la verità su sua madre. Nonostante Giovanna abbia avuto dei dubbi sull’onestà del suo padrino, Franco (Francesco Ferdinandi) ha deciso di sostenerla nelle ...

MILLIONDAY/ Estrazione di oggi : i numeri vincenti della Domenica! Ecco la cinquina fortunata (11 marzo 2018) : MILLIONDAY: Estrazione di oggi, domenica 11 marzo 2018. numeri vincenti e combinazione fortunata: Ecco la cinquina fortunata e tutte le ultime novità del nuovo gioco di Lottomatica(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:02:00 GMT)

Un asteroide dalle dimensioni di una casa si avvicinerà alla Terra Domenica 18 marzo [DETTAGLI] : Un asteroide dalle dimensioni di una casa, rinominato 2018 ET1, passerà vicino alla Terra domenica 18 marzo intorno alle 6:30 UTC. La roccia spaziale sfreccerà vicino al nostro pianeta alla velocità relativa di 6 km/s ad una distanza di circa 4.4 distanze lunari (LD), ossia 1.7 milioni di km. 2018 ET1 è un oggetto near-Earth (NEO) – un oggetto del sistema solare la cui orbita può intersecare quella della Terra – che è stato osservato per la ...

Domenica Live – Ventunesima puntata dell’11 marzo 2018 – Giucas Casella - Sandra Milo - Ronn Moss tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio di argomenti […] L'articolo Domenica Live – ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA Domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

Domenica Live / Anticipazioni : Lorenzo Crespi - Ronn Moss e Diego Dalla Palma ospiti della d’Urso (11 marzo) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti di oggi 11 marzo 2018: Lorenzo Crespi, Diego Dalla Palma, Ronn Moss, Morena Funari, Mercedesz Henger protagonisti in studio da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:59:00 GMT)