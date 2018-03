Domani torna l' allerta | piogge diffuse e temporali dalle 8 alle 21

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto Domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera. L'articolo Elezioni: Salvini, speriamo di non tornare a voto domani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Domani tornano piogge diffuse al Centro-nord - mite al Meridione : Sguardo alla situazione meteo Bentrovati amici come avrete letto dal titolo una nuova perturbazione(la numero 7 in 14 giorni di questo Marzo pensate) sempre di stampo atlantico sta per attraversare la nostra penisola nella giornata di Domani Giovedì con piogge diffuse sul Centro-nord Italia. La vediamo bene nell'immagine satellitare con il suo vasto fronte ormai

Ultime ore di bel tempo da Domani ritorna il maltempo : Roma - Dopo la breve tregua di metà settimana, nel corso del weekend il maltempo tornerà il protagonista con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Colpa di un'energica circolazione depressionaria in approfondimento sull'Europa occidentale, che spingerà un'intensa perturbazione verso la nostra Penisola. Colpite soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche centro settentrionali con fenomeni anche di ...

Udine anno zero - dopo Serracchiani fuga verso la Lega : Domani torna "A casa vostra" in edicola sul Fatto : domani, giovedì, torna "A casa Vostra". L'inviato del Fatto, Gianni Barbacetto, ci accompagnerà a Udine. Quattro pagine dedicate a una città inquieta, nonostante le industrie che tornano a lavorare a pieno regime. Nonostante le statistiche parlino di un solo omicidio ogni anno. Udine città rivoltata: simbolo del renzismo al tramonto. Era la patria adottiva di Debora Serracchiani, la Governatrice più vicina a Matteo Renzi.

Smog Torino : da Domani torna il blocco ai diesel euro 4 : Da domani a Torino le auto private ad alimentazione diesel con classe emissiva inferiore e uguale ad euro4 non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 19 tutti i giorni, festivi compresi. Il blocco riguarda anche i mezzi commerciali ad alimentazione diesel fino alla classe euro4, ma con orario 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi. Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Domani si torna in studio per la registrazione? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Scelta e nuovo tronista in arrivo: Nicolò Brigante a Roma per registrare, mentre le due corteggiatrici non nascondo la propria agitazione.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Maltempo - niente scuole chiuse a Olbia : Domani 28 Febbraio si torna a scuola : scuole aperte domani a Olbia eccezion fatta per quelle della frazione collinare di Berchideddu. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con una ordinanza firmata in serata. Nel frattempo il primo cittadino fa un bilancio della giornata caratterizzata dall'abbondante nevicata della notte. "Subito dopo aver ricevuto il bollettino meteo che annunciava la neve per oggi, abbiamo deciso di adottare diverse misure precauzionali –

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista Domani (28 febbraio)? Ritornano Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton : Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna.

Volley - Domani a Trento torna la Champions : Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sul sito www.laola1.tv . Conquistata con un turno d'anticipo per l'ottava volta nella sua storia , su otto

Maltempo - a Ladispoli niente scuole chiuse : Domani 28 Febbraio si torna in classe : Riprendono regolarmente domani le attività nelle scuole di ogni ordine e grado a Ladispoli. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. Le condizioni meteo consentono questa decisione.

Roma - Domani scuole aperte. La sindaca Raggi è tornata : "Strade già liberate dal ghiaccio" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a Roma: la sindaca è arrivata poche ore fa nella sede della protezione civile di Roma a Porta Metronia. Ieri la sindaca a...

Burian - Domani a Campobasso niente scuole chiuse : si torna in classe : Dopo due giorni di stop a seguito della neve e del gelo, domani 28 febbraio riaprono le scuole di Campobasso. Lo rende noto il sindaco, Antonio Battista. Dal primo cittadini, però, l'invito a "alla massima prudenza", viste "le basse temperature che favoriranno la formazione di ghiaccio" e "a utilizzare le auto solo se necessario e se munite di pneumatici invernali o catene". Intanto per tutta la prossima

Scuole chiuse - Napoli e Roma per neve e maltempo/ Ultime notizie : Raggi torna dal Messico - "Domani aperte" : Scuole chiuse, Napoli e Comune di Roma per neve e maltempo, Ultime notizie: gelo paralizza la città campana. In ginocchio la città partenopea dopo la nevicata delle scorse ore(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:27:00 GMT)

Isola dei Famosi alla frutta : Domani ballottaggio per far tornare gli eliminati in Honduras : Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi All'Isola dei Famosi 2018 sono all'ultima spiaggia. E no, non si tratta di un approdo previsto tra le prove del reality. Semmai, l'esatto contrario. Nel tentativo estremo di ridare vitalità ad programma incagliato tra le sabbie del canna-gate, domani sera verrà tentata una mossa disperata: siamo infatti in grado di anticiparvi che nella prossima puntata i concorrenti sinora eliminati verranno