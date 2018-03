Discesa maschile Are Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Finali Coppa

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della Discesa maschile. Programma - orari e tv : ... mentre in streaming sarà visibile su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della Discesa maschile. Programma - orari e tv : Ultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. Il Programma degli uomini comincia con la discesa che assegnerà la Coppetta di specialità. Due i contendenti, Beat Feuz e Aksel Lund Svindal. Lo svizzero parte favorito, potendo contare su un bottino di ben 60 punti di vantaggio ma occhio alla rivalsa del norvegese, tornato competitivo dopo due anni a dir poco sfortunati. Lo scandinavo si ...

Sci alpino - Discesa maschile Are 2018 : Aksel Lund Svindal il migliore in prova. Innerhofer quinto : Aksel Lund Svindal è il più veloce nella prova della discesa maschile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Il norvegese ha chiuso con il tempo di 1’21″42 e si prepara al meglio alla gara di domani. Svindal ha ancora la possibilità di conquistare la coppa di specialità, avendo 60 punti di svantaggio dallo svizzero Beat Feuz, oggi solamente diciassettesimo a 1.53. Secondo posto per l’austriaco Vincent Kriechmayr, che paga 32 ...

Sci alpino - Discesa maschile Are 2018 : Beat Feuz ad un passo dalla Coppa di specialità. Paris può chiudere sul podio : La Coppa del Mondo di sci alpino entra nella sua ultima settimana con le Finali da Are, località che il prossimo anno ospiterà anche i Mondiali. In quelle che saranno delle prove ufficiali in vista della rassegna iridata, sono pochi i verdetti da scrivere ed uno di questi è chi sarà il vincitore della Coppa di discesa. Il super favorito è senza dubbio lo svizzero Beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di ...

Sci alpino - Discesa libera maschile Kvitfjell 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Saranno 65 gli atleti in gara domani, sabato 10 marzo, a partire dalle ore 11.00, nella discesa libera maschile di Kvitfjell, in Norvegia: l’Italia sarà uno dei Paesi più rappresentati tra i sedici in gara, con ben sette atleti al cancelletto di partenza. Andiamo a scoprire chi saranno gli azzurri in gara e con quale numero di pettorale si lanceranno. La startlist e i pettorali di partenza della discesa libera maschile di Kvitfjell ...

Sci alpino - Gigante femminile e Discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle dell’Italia. Brignone di bronzo - Paris di legno - Moelgg spreca - Goggia sottotono : Oggi si sono disputati il Gigante femminile e la Discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Federica Brignone e il quarto posto con Dominik Paris. Di seguito le pagelle degli azzurri. FEDERICA Brignone: 9. Riporta l’Italia sul podio dopo 16 anni: era dall’oro di Daniela Ceccarelli nel SuperG di Salt Lake City 2002 che lo sci alpino femminile non ...

Pyeongchang - troppo vento : annullata la Discesa libera maschile : Pyeongchang - Nulla di fatto. Spira troppo vento sul pendio di Jeongseon e così la libera maschile viene annullata. Il soffio di Solo ha cominciato a farsi imponente sin dalla serata di sabato nella ...

Olimpiadi invernali 2018 : rinviata Discesa libera maschile - troppo vento : La discesa libera maschile, prima gara di sci alpino alle Olimpiadi invernali 2018, è stata rinviata a causa del troppo vento in quota: si correrà giovedì 15 febbraio, giorno inizialmente dedicato al superG, che gli organizzatori dei Giochi coreani hanno già fatto slittare a venerdì 16. La decisione del rinvio è stata presa dalla Fis, in quanto le condizioni meteo non garantivano la sicurezza degli atleti. Per la discesa l’orario resta le ...

Pyeongchang 2018 - rinviata Discesa libera maschile : troppo vento : Pyeongchang , Corea del Sud, , 11 feb. , askanews, troppo vento in quota e, come si paventava da ore, la discesa libera maschile, prima gara di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 ...

Sci alpino - Discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : orario e diretta tv Video : Sono in arrivo le prime medaglie dello #Sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 [Video], con la discesa libera maschile al via alle ore 11 locali di domenica 11 febbraio: le ore 03.00 in Italia con diretta tv su Rai Due streaming Rai Play e su Eurosport 1 streaming Eurosport Player. Il quartetto azzurro in gara sara' composto da: Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e l’esordiente Emanuele Buzzi. A poche ore dal via, il ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la Discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

UFFICIALE! Rinviata per vento la Discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Discesa maschile rischia il rinvio - forte vento per il weekend : La discesa libera maschile rischia di essere rinviata. La prima gara dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è in programma per domenica mattina (le 03.00 in Italia, le 11.00 locali) ma la possibilità di uno spostamento in calendario è davvero molto concreta. Le previsioni meteo, infatti, parlano di una possibile debole nevicata ma soprattutto di un forte vento che dovrebbe soffiare per tutto il fine settimana. Proprio per ...

Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018 : fine settimana gelido - oltre i -10°! Neve in arrivo per la Discesa maschile? : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno particolarmente gelide, le temperature si preannunciano polari per le due settimane di gare, l’inverno è veramente pungente in questa zona della Corea del Sud e tutte le competizioni potrebbero esserne condizionate, soprattutto per quanto concerne le discipline che si svolgono all’aperto. La Cerimonia d’Apertura si svolgerà con una temperatura abbondantemente sotto i 10 ° C e a ...