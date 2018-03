Discesa femminile Are | vince Lindsey Vonn | ma Coppa a Sofia Goggia! Risultato | Coppa del

Classifica finale Coppa del mondo di Discesa femminile 2018 : Sofia Goggia trionfa davanti a Lindsey Vonn : Non è bastata la 82esima di vittoria del fenomeno statunitense Lindsey Vonn nelle Finali di Are, in discesa libera, a togliere la gioia della vittoria di Coppa del mondo di specialità a Sofia Goggia. L’azzurra, seconda a 6 centesimi dall’americana, dopo l’oro olimpico di PyeongChang, arriva la prima vittoria in carriera della Sfera di cristallo (in questa specialità). Un anno da sogno per Sofia. Di seguito la Classifica ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Are 2018 in DIRETTA : LA COPPA E’ DI GOGGIA!!! Sofia seconda dietro a Vonn ad Are ma la regina di discesa è l’azzurra!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Are, Finale della COPPA del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedese va in scena l’atto finale di una stagione memorabile e Sofia Goggia cerca il sigillo dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a PyeongChang. La bergamasca scenderà con il pettorale rosso, deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather: la conquista della Sfera di ...

Discesa femminile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finale Coppa del mondo sci) : diretta Discesa femminile Are: info Streaming video e tv. Ultima prova della disciplina per la Coppa del mondo: Sofia Goggia oggi vincerà la coppetta di specialità?.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della Discesa femminile. Programma - orari e tv : ... mentre in streaming sarà visibile su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della discesa femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della Discesa femminile. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 è giunta all’episodio conclusivo. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. La prima gara per le donne sarà la discesa, attesissima, visto il duello tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. La bergamasca parte con il pettorale rosso ed ha la più che concreta possibilità di portarsi a casa la Coppetta di specialità, la prima della sua carriera, a coronamento di una stagione straordinaria in cui ha ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : poker austriaco nella Discesa femminile a Soldeu. Anna Hofer diciottesima : Sono iniziate a Soldeu le finali di Coppa Europa. nella discesa libera femminile c’è stato un vero e proprio dominio assoluto dell’Austria. Vittoria per Ariane Raedler, che conquista anche la Coppa di specialità, davanti alle connazionali Michaela Heider (+0.49), Nina Ortlieb (+0.50) e Nadine Fest (+0.56). Al quinto posto, dopo il quartetto austriaco, si classifica la tedesca Michaela Wenig, staccata di 73 centesimi dalla vincitrice. ...

Sci alpino - Discesa femminile Are 2018 : Alice McKennis vince la prova sprint. Terza Johanna Schnarf : L’americana Alice McKennis ha vinto la prova della discesa libera femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Una prova sprint (meno di un minuto di gara), con gli organizzatori che hanno deciso di abbassare la partenza. La velocista statunitense ha chiuso con il tempo di 57″11. In seconda posizione c’è Ester Ledecka, staccata di 23 centesimi dalla vetta. La ceca, dopo il clamoroso oro in supergigante alle Olimpiadi, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’Austria monopolizza il podio nella Discesa femminile di Crans Montana. Anna Hofer 14esima : Dominio dell’Austria nella discesa femminile di Crans Montana, valida per la Coppa Europa. A vincere è stata Ariane Raedler, alla seconda vittoria nel giro di tre giorni, che ha chiuso con il tempo di 1’16″83. La classe ’95 ha battuto di 63 centesimi Nina Ortlieb e di 79 Martina Rettenwender. L’Austria ha dominato la prova perché sono sei in totale le atlete in top ten: Elizabeth Reisinger ha chiuso quinta a ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Vonn scava il solco in Discesa! indietro le azzurre Brignone e Bassino - Goggia dà forfait : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quali scenari per la combinata femminile? La manche chiave sarà la Discesa : Lo sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 vivrà domani l’ultimo evento individuale, prima dello spettacolo del team event di sabato. Domani è in programma la combinata, anticipata di un giorno per via del maltempo previsto per venerdì. Un cambio di programma inaspettato, che non altera però i valori in campo. La donna da battere è Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare ...

Storica Goggia : la Discesa libera femminile è d'oro : PATTINAGGIO DI FIGURA - INDIVIDUALE femminile - PROGRAMMA CORTO - Evgenija Medvedeva , OAR, stabilisce il nuovo record del mondo con 81,61 ma poco dopo la connazionale , e compagna di allenamenti, ...

Olimpiadi invernali - programma e orari 21 febbraio : c'è la Discesa femminile : Mercoledì 21 febbraio sarà una delle giornate più attese alle Olimpiadi invernali 2018 in corso a Pyeongchang. Tra le tante gare in programma c'è infatti la discesa libera femminile di sci alpino. Sono grandi le speranze di medaglia per l'Italia, riposte soprattutto in Sofia Goggia anche se, come vedremo, ci sono altre frecce nell'arco azzurro. Saranno comunque diversi gli atleti impegnati in varie discipline, con possibilità di ottimi ...