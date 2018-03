Disc Jam | Recensione | Trailer e Gameplay

PEARL JAM "CAN'T DENY ME"/ Il singolo anticipa il nuovo Disco : 4 anni fa il successo di Lightning Bolt : I PEARL Jam, la band di Eddie Vedder, ha pubblicato il nuovo singolo "Cant't DENY me" che anticipa il nuovo album in studio, attualmente in lavorazione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Pearl Jam/ “Can't Deny Me” il singolo che anticipa il nuovo Disco della band di Eddie Vedder : I Pearl Jam, la band di Eddie Vedder, ha pubblicato il nuovo singolo "Cant't Deny me" che anticipa il nuovo album in studio, attualmente in lavorazione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Ciclone Raffaele sul Festival - James Taylor rinverDisce Verdi : nostro inviato a SanremoAh che bella sorpresa. Nascosta nei camerini fino all'ultimo, Baglioni ha tirato fuori dal cilindro Virginia Raffaele. Non era stata annunciata, per lasciare un po' di suspence. Ma, prevista o meno, è stata un Ciclone: ha strabiliato il pubblico come sempre sa fare lei. Una gag, con solo un accenno di imitazioni, che ha portato un po' di allegria nella terza serata del Festival prendendo in giro il padrone ...

Disc Jam : su Switch il gioco gira alla massima risoluzione : Lo sviluppatore dietro Disc Jam, il gioco sportivo dai connotati decisamente frenetici in arrivo per Nintendo Switch, ha comunicato risoluzioni e frame rate adottati sulla console.Come riporta Mynintendonews, il gioco girerà ad una risoluzione di 1080p in modalità docked, mentre la risoluzione scenderà a 720 in modalità di gioco portatile. Per quanto riguarda il frame rate giungono buone notizie: sono infatti stati comunicati i 60 FPS, per cui ...