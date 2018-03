Diritti umani | bilancio Amnesty su raccomandazioni ONU a Svizzera

Milano - il Festival dei Diritti umani dal 20 al 24 marzo - : Alla Triennale la terza edizione della rassegna organizzata da Reset-Diritti Umani che quest'anno rifletterà sulla devastazione della Terra. In programma dibattiti, incontri, film e mostre ...

Iran - escalation della persecuzione contro le attiviste per i Diritti umani : Dopo l’ondata di arresti e l’inizio dei processi nei confronti di decine di partecipanti ai “mercoledì bianchi” – le proteste individuali contro l’obbligo d’indossare il velo – dall’Iran arrivano altre notizie di donne perseguitate per il loro attivismo in favore dei diritti umani. A Shar-e Rey, un’ex azienda per l’allevamento di polli alla periferia di Teheran riadattata a ...

Nella Cecenia piegata da Putin che cancella i Diritti umani : Il luogotenente di Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha deciso di sbarazzarsi dei difensori dei diritti umani. Li considera un intralcio al proprio potere incontrastato, e in questo turbolento angolo del Caucaso la sua parola è legge. Memorial, la principale organizzazione russa per la tutela dei più deboli, è stata costretta a chiudere i battenti,...

Migranti - la denuncia : "I Diritti umani non valgono nell'hotspot di Lampedusa" : Condizioni drammatiche di vita e sistematiche violazioni dei diritti umani. E' la situazione riscontrata all'interno dell'Hotspot di Lampedusa da una delegazione composta da avvocati, ricercatori e mediatori culturali...

G8 - Corte europea dei Diritti umani : ammissibile il ricorso dei poliziotti della Diaz : Gli agenti, che erano stati assolti in primo grado, sono stati condannati in appello e poi in Cassazione per falso e calunnia -

G8 : per la Corte Europea dei Diritti umani è ammissibile il ricorso dei poliziotti condannati : Per i funzionari coinvolti nella macelleria messicana della Diaz, in Italia non sarebbe stata garantita una adeguata difesa processuale, ma era stata la stessa...

Coord.Naz.le Docenti Diritti umani sulla giornata della donna - 8 marzo 2018 - : ... violenze di cui invece è ancora vittima in Italia e nel mondo. Attraverso laboratori educativi è possibile interagire con gli studenti e far comprendere l'evoluzione normativa in atto in materia di ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti umani sulle prossime elezioni : La disaffezione politica, la superficialità, il degrado morale che stanno imperversando e influenzando pesantemente le coscienze, soprattutto dei più giovani, devono essere fugate dall'esercizio del ...

Ermal Meta e Jovanotti tra i nominati al Premio Amnesty International Italia 2018 per la canzone dell’anno sui Diritti umani : Annunciate le canzoni in lizza per il Premio Amnesty International Italia 2018, riconoscimento assegnato annualmente ai brani di importanza e rilievo sociale. Il Premio è riservato a canzoni che nel corso dell'ultimo anno hanno trattato temi importanti, come quello dei diritti umani. Sono dieci le canzoni nominate per il Premio Amnesty International Italia 2018, che si sono distinte per la musicalità, il genere e il loro contenuto. La ...

FESTIVAL DEI Diritti umani - Una.Per tutti.Non per pochi. : LE IMPRESE ECCEZIONALI con Carlo Carraro , Direttore ICCG - International Centre for Climate Governance, e Paola Gianotti , cicloviaggiatrice e Guiness World Record per il giro del mondo in ...

Presentato il Rapporto di Amnesty International - il presidente Marchesi : “2017 anno nero per i Diritti umani” : E’ stato Presentato a Roma il Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani del mondo di Amnesty International. Il presidente della sezione italiana dell’organizzazione, Antonio Marchesi, ha fatto il punto con i cronisti: “Il Rapporto di quest’anno descrive un anno nero per i diritti umani. Tra le tendenze dominanti c’è l’odio, dal discorso fino ai crimini. Il 2017 è stato inaugurato dal Muslim ban di ...