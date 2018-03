Diritti TV Serie A - Mediapro non esclude Mediaset e Sky : la situazione : Oltre al gran finale di stagione che, di qui a poco, si prospetta con la lotta scudetto tra Juventus e Napoli e la bagarre in fondo alla classifica per non retrocedere, da qualche mese tiene ancora banco il discorso sui Diritti TV della Serie A, validi per il triennio 2018-2021. L'obbiettivo della Lega Serie A è stato chiaro sin da subito: raggiungere complessivamente la cifra di un miliardo e cinquanta milioni di euro. Una vicenda complessa, ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...

Diritti tv Serie A : ecco come cambia la spartizione dal 2018-2019 : Il decreto Lotti penalizza le big , Juventus su tutte, per dare più soldi alle piccole. Il modello Premier League per ridurre il gap economico

Spartizione dei Diritti tv in Serie A - Lotti firma i decreti : Lo annuncia, su Facebook, il ministro dello Sport Luca Lotti . ' Si stima, infatti, che grazie a questa modifica, il cosiddetto 'first to last', cioè il rapporto tra quanto prende la prima e quanto ...

Lotti firma il decreto per i Diritti tv della Serie A : “Più equilibrio tra le big e le piccole” : La modifica della Legge Melandri sulla ripartizione dei diritti tv per la Serie A diventa realtà L'articolo Lotti firma il decreto per i diritti tv della Serie A: “Più equilibrio tra le big e le piccole” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una serie A in stile Premier : ecco come i club si divideranno i soldi dei Diritti tv : Ora tocca al mondo del calcio fare le sue riforme , ma il commissario Fabbricini è già al lavoro, . ecco IL NUOVO DECRETO DEI diritti TV DEL CALCIO La fetta da dividere in parti uguali salirà infatti ...

Lotti : “Domani firmeremo il decreto sui Diritti tv della Serie A” : «Domani firmeremo il decreto sulla riorganizzazione dei diritti televisivi del calcio, la cosiddetta legge Melandri. La riforma con la riorganizzazione dei diritti televisivi era annunciata grazie ad una norma di un anno fa: arriviamo ora con i decreti attuativi. Possiamo dare questa notizia». Lo ha detto il ministro per lo sport, Luca Lotti, parlando all’emittente […] L'articolo Lotti: “Domani firmeremo il decreto sui diritti ...

Diritti tv Serie A all’estero - negli Usa Img prova a venderli insieme all’Fa Cup : L'intermediario americano fatica a piazzare i Diritti della competizione britannica, comprati per 1,2 miliardi di dollari nel 2016 L'articolo Diritti tv Serie A all’estero, negli Usa Img prova a venderli insieme all’Fa Cup è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A all’estero - Img guarda anche agli OTT : Amazon interessata : Diritti tv Serie A all'estero, Img parla dei piani per la distribuzione del prodotto Serie A nel mondo, e guarda a piattaforme alternative ai broadcaster. L'articolo Diritti tv Serie A all’estero, Img guarda anche agli OTT: Amazon interessata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - si attende ok per MediaPro. In primavera ultimi bandi : Il primo confronto fra i club di Serie A e il commissario della Lega, Giovanni Malagò, avverrà come previsto martedì prossimo, in una riunione informale per provare a sbloccare l'impasse sul rinnovo della governance. Per favorire la distensione, quella sera il presidente del Coni potrebbe invitare a cena i dirigenti delle squadre. Intanto in Lega si lavora sul fronte Diritti tv, con l'obiettivo di portare a termine in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi riunione. Esito Antitrust dopo elezioni politiche : È in programma oggi una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'Antitrust sull' assegnazione a MediaPro. Alla riunione convocata alle 15, parteciperanno i manager di Img, l'agenzia che ha vinto il bando per i Diritti internazionali (340 milioni di euro all'anno), e aggiorneranno i club di Serie A sulla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Serie A - i Diritti televisivi divisi tra Orient Hontai Capital e Mediapro : Novità per quanto riguarda i diritti televisivi dei campionati di calcio italiani dal 2018 al 2021: la Orient Hontai Capital cinese acquista Mediapro spagnola Orient Hontai Capital ha comprato la maggior parte dei diritti televisivi della società spagnola Mediapro. I diritti televisivi del calcio italiano finiscono così nelle mani cinesi e spagnole, sembra uno scherzo, ma non è così! Orient Hontai Capital compra i diritti del calcio di Serie A I ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Bogarelli (ex Infront) : «Stimo MediaPro - 220 milioni in più sono tanti» : «Conosco le persone di MediaPro dal 1983, sono dei cari amici, ma non ho nessun ruolo. sono persone che stimo e conosco da più di trent'anni, Non ho nessun ruolo in questo momento». sono le parole di Marco Bogarelli, fondatore ed ex presidente di Infront Italia, all'Adnkronos sull'ipotesi di un suo ingresso con un ruolo di vertice in MediaPro, la societ...