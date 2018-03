DIRETTA / Juventus Atalanta (risultato finale 2-0) info streaming video e tv : Matuidi chiude la sfida! : DIRETTA Juventus Atalanta , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:47:00 GMT)

Juventus-Atalanta 1-0 in DIRETTA : risultato LIVE. Occasione Pjanic : Juventus-Atalanta 1-0 LIVE 29' Higuain TABELLINO Juventus , 4-2-3-1, : Buffon; Lichtsteiner , 50' De Sciglio, , Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic , Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic , 62' ...

Juventus-Atalanta 1-0 La DIRETTA Higuain sblocca la partita : La Juventus campione d'Italia in carica ospita nel recupero della 26esima giornata l'Atalanta di Gasperini. I padroni di casa devono vincere per aumentare il vantaggio sul Napoli, ad oggi di...

