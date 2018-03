Diodato | dopo Sanremo il tour | ' Sogno di fare il presentatore'

Al via il tour di Diodato in Italia e in Europa dopo Sanremo 2018 : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour di Diodato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso insieme a Roy Paci. Diodato e Roy Paci si sono presentati insieme alla kermesse ligure, per un'accoppiata vincente che ha conquistato la critica e il cuore degli ascoltatori. La canzone Adesso è risultata all'ottavo posto ella classifica finale del Festival di Sanremo. Rivelazione cantautorale dell'ultimo Festival di Sanremo, ...