Dimissioni del premier slovacco Robert Fico tre settimane dopo l' uccisione del reporter

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : la Consulta respinge le Dimissioni del giudice Zanon (14 marzo 2018)

Dimissioni degli assessori - le reazioni del Pd e della Regione : Invito i due assessori ad essere all'altezza dei momenti che in politica si vivono, quando si vince, ma soprattutto quando ci sono le difficoltà. Che, in ogni caso, riguardano tutti, compresi loro'. ...

La Consulta ha respinto le Dimissioni del giudice Zanon : La Corte Costituzionale ha respinto le dimissioni del giudice Nicolò Zanon e in questa fase vale per lui l'autosospensione. La Consulta ha preso atto dell'intendimento di Zanon, in questa fase, di sospendere la sua partecipazione ai lavori della Corte.L'indagine che vede indagato il giudice dimissionario della Consulta, Nicolò Zanon, per peculato d'uso è alle ultime battute, ma non ancora chiusa. Gli inquirenti attendono una ...

DIREZIONE PD SENZA MATTEO RENZI/ Video - diretta : “Dimissioni ma non mollo”. Correnti tra Martina e Delrio : DIREZIONE Pd, Video e diretta SENZA MATTEO RENZI: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale, relazione a Martina, Delrio per il post-RENZI? "Mai con Lega e M5s, non mollo".(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Raiffeisen : Dimissioni del presidente del Cda : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

CRISI PD - ORLANDO VS RENZI/ “Alleanza M5s trovata mediatica del segretario” : Orfini - “Dimissioni sono vere” : CRISI Pd, ORLANDO contro RENZI, "alleanza con M5s è una trovata mediatica del segretario per non discutere delle Elezioni perse". Orfini smorza, "dimissioni sono vere e formali". È caos dem(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Renzi scongela le Dimissioni da segretario del PD : Matteo Renzi, in una conferenza stampa post voto, aveva dichiarato pubblicamente che si sarebbe dimesso soltanto nel momento in cui si sarebbe insediato un nuovo governo. Le reazioni interne al PD, dopo il risultato delle elezioni che vedevano il partito retrocedere al ruolo di opposizione, sono state di segno opposto. Non erano mancate le critiche […] L'articolo Renzi scongela le dimissioni da segretario del PD proviene da Scuolainforma.

Renzi - ecco la lettera di Dimissioni La guida del partito va a Martina : La lettera di addio di Renzi è datata 5 marzo. L'ha in mano Orfini, a cui il segretario l'ha consegnata quello stesso giorno perché venga ufficializzata lunedì prossimo in Direzione. Non ci sono ...

Il fallimento del PD : cosa è accaduto dopo le 'Dimissioni' di Renzi? : Nel primo pomeriggio del giorno successivo agli exit poll la prima voce sulle presunte dimissioni di Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. L'ex sindaco di Firenze aveva scherzato sulla notte di spogli elettorali dicendo ai suoi più stretti collaboratori: "Se ne esco vivo, andrà bene". Ora, i risultati delle elezioni parlano chiaro: ne è uscito vivo, ma sicuramente malconcio. Il PD è di fatti arrivato terzo, dopo la coalizione di ...