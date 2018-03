Diesel sì o diesel no? Idee ancora poco chiare

Prezzi benzina - Diesel e gpl : sulla rete carburanti ancora tutto fermo : tutto fermo sulla rete carburanti nazionale: per il secondo giorno consecutivo non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,547 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,545 a 1,566 ...

Volkswagen punta sull'auto elettrica ma non molla il Diesel : Volkswagen archivia un 2017 da record in termini di fatturato, utile e vendite e vara un ambiziosissimo piano d'investimenti per la conquista del settore della e-mobility. L'azienda di Wolfsburg ...

Volkswagen difende il Diesel : 'È una soluzione - non un problema' : BERLINO - Il gruppo Volkswagen intende spingersi con decisione sulla strada delle auto elettriche, ma questo non significa che abbandonerà i motori tradizionali. Soprattutto, l'industria tedesca n on ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione. Il Diesel siciliano sarà pronto per le Classiche : Vincenzo Nibali doveva testare la gamba alla Tirreno-Adriatico, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionali. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione. Il Diesel siciliano sarà pronto per le Classiche : Vincenzo Nibali doveva testare la gamba alla Tirreno-Adriatico, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionale. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la ...

VW Group - Mueller : 'Diesel moderni sono parte della soluzione - non del problema. Utili a 11 - 4 mld di euro nel 2017' : BERLINO - Il gruppo Volkswagen intende spingersi con decisione sulla strada delle auto elettriche, ma questo non significa che abbandonerà i motori tradizionali. 'I motori diesel moderni...

Diesel o elettrico? Cosa c’è dietro il bando delle auto inquinanti : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia 2040. E’ l’anno nel quale alcune nazioni bandiranno la vendita di auto a motore endotermico (benzina e Diesel, per intenderci) obbligando gli acquirenti a scegliere esclusivamente tra modelli mossi da motori elettrici. Con alcuni Paesi ancora più rapidi, come la Norvegia che, con un piano progressivo di detassazione, ha fissato nel 2025 la fine delle auto a carburante oppure l’Olanda la quale ha già ...

Benzina - Diesel e gpl : prezzi ancora fermi : Non si segnalano oggi nuovi interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,547 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,546 a 1,566 euro/litro (no-logo a 1,525). Il prezzo medio praticato del diesel è a ...

Bmw in Germania : “Blocchi del Diesel? E noi vi cambiamo la macchina” : “Soddisfatti o… permutiamo”: suona così l’ultima campagna commerciale di BMW, ideata per tranquillizzare tutti gli utenti di vetture diesel. Recentemente il governo di Berlino ha ratificato che le città della Repubblica Federale avranno facoltà di vietare la circolazione ai veicoli alimentati a gasolio. Il primo centro interessato dal provvedimento è quello di Stoccarda, anche se le turbodiesel Euro5 non avranno problemi fino a settembre del ...

Perché criminalizzare il Diesel non fa bene né alla mobilità né alla salute pubblica : 'Non mi aspettavo una criminalizzazione così dura e, per quanto noi stiamo puntando ad una mobilità eco-sostenibile attraverso l'elettrificazione, ritengo che quello che si sta facendo non è il ...

Petronas - Il vicepresidente : "Aiuteremo il Diesel con gli oli" : A inaugurare il nuovo Global research and technology centre di Santena (TO) della Petronas è stato Dato Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir, vicepresidente del downstream marketing e chairman del board of directors dellazienda petrolifera malese. Laureato in Ingegneria civile nellUniversità del Maryland (Usa), il vicepresidente ha iniziato la sua carriera alla Petronas Gas Sdn Bhd nel 1987; dopo numerose esperienza professionali, tra le quali ...

Benzina e Diesel - giù i prezzi : Si rompe la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo uno stallo di 8 giorni, infatti, nel fine settimana Tamoil ha ritoccato al ribasso di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina, diesel e Gpl. Al rimbalzo, intanto, le quotazioni in Mediterraneo di verde e gasolio. Sul territorio, timidi segnali di discesa a livello di prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ...

Benzina e Diesel - giù i prezzi : Si rompe la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo uno stallo di 8 giorni, infatti, nel fine settimana Tamoil ha ritoccato al ribasso di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina, diesel e Gpl.

Benzina e Diesel - giù i prezzi : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Si rompe la calma sulla rete carburanti nazionale. Dopo uno stallo di 8 giorni, infatti, nel fine settimana Tamoil ha ritoccato al ribasso di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina, diesel e Gpl. Al rimbalzo, intanto, le quotazioni in Mediterraneo di verde e gasolio.Sul territorio, timidi segnali di discesa a livello di prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano ...