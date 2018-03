leggioggi

: Dichiarazione di successione, da domani si può presentare online - - LeggiOggi_it : Dichiarazione di successione, da domani si può presentare online - - tvbusiness24 : Niente più file allo sportello dell'Agenzia delle entrate per la dichiarazione di successione. Dal prossimo 15... - dylettama : RT @repubblica: Dichiarazione di successione, ora tutta la procedura è online -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Da15 marzo ladisi potrà. Con il provvedimento del 28 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello e le relative istruzioni (Scarica il nuovo modello didi, Istruzioni fasc. 1 e Istruzioni fasc. 2). La procedura telematica rilascia un documento con un contrassegno, un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD), che attesta l’originalità del documento e può essere presentata alle banche e agli altri intermediari finanziari per incassare i beni in. QuandoladiLadinon è obbligatoria se gli eredi sono il coniuge e i figli, non ci sono immobili e l’eredità non supera i 100mila euro. In tutti gli altri casi deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi, è ...