Dichiarazione di Stefano Boeri sul Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia

meteoweb.eu

: RT @BongiornoPino: “Per esplicita dichiarazione dei magistrati la loro è una rivoluzione, e cioè un fatto politico... La contraddizione inc… - pliberace : RT @BongiornoPino: “Per esplicita dichiarazione dei magistrati la loro è una rivoluzione, e cioè un fatto politico... La contraddizione inc… - CostanzaRdO : RT @BongiornoPino: “Per esplicita dichiarazione dei magistrati la loro è una rivoluzione, e cioè un fatto politico... La contraddizione inc… - ErGeometra : @Stefano_Bettini @mckillbill Dio santo Stefano, rileggi quello che ho scritto. Maremma. Gia sono fragili di testa..… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) A proposito dell’avviso di Garanzia recapitato ieri ain merito all’inchiesta sulle presunte irregolarità nella costruzione e gestione dele didiha dichiarato: “Facendo seguito all’Ordinanza del Comune didel 347 del 04/03/2017, alle Ordinanze dellae grazie ai fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal TGLa7 tra i cittadini italiani, abbiamo progettato e seguito la costruzione in soli tre mesi di una struttura temporanea di 450 mq di classe 4 (la massima nella sicurezza antisismica). Un edificoche in situazioni di emergenza sismica può essere utilizzato per accogliere i cittadini. Un’architettura in legno inaugurata nel giugno scorso alla presenza delle massime autorità locali e nazionali. La struttura, leggera e di grande solidità, si compone di pannelli, pilastri, travi ...