Diagnosi differenziale della bassa statura

fondazioneserono

: EVENTO IMPERDIBILE - GROIN PAIN dalla DIAGNOSI DIFFERENZIALE - VALUTAZIONE FUNZIONALE E CLINICA - TRATTAMENTO... - PhtMauro : EVENTO IMPERDIBILE - GROIN PAIN dalla DIAGNOSI DIFFERENZIALE - VALUTAZIONE FUNZIONALE E CLINICA - TRATTAMENTO... -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Lo scarso accrescimentole rappresenta uno dei motivi principali di richiesta di consulenza al Pediatra Endocrinologo. I dati di letteratura evidenziano che l’80% dei bambini connon ha una patologia sottostante a eziologia identificata, per cui si parla diidiopatica. Prima di parlare di, è importante però definire quando lamerita di essere indagata; si definiscepatologica quando il bambino presenta un’altezza inferiore a –2 deviazioni standard per l’età e il sesso e inferiore a –1,5 deviazioni standard rispetto al targetle genetico (calcolato in base all’altezza dei genitori) ma soprattutto quando ci si trova di fronte a un bambino con una velocità di crescita (calcolata come cm/anno) inferiore al 25° percentile per sesso ed età oppure che presenta una “perdita” di percentile (passaggio di ...