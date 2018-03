: Di Maio: ‘L'elezione dei Presidenti Camere è slegata dalla formazione del governo. Niente esecutivi istituzionali… - petergomezblog : Di Maio: ‘L'elezione dei Presidenti Camere è slegata dalla formazione del governo. Niente esecutivi istituzionali… - davidallegranti : In ordine: Di Maio ha già deciso che farà lui il presidente del consiglio, dice che Padoan è un avvelenatore di poz… - fanpage : Governo 5 Stelle, inciucio o voto subito: Di Maio vince comunque -

"Porteremo avanti con un'interlocuzione ferma ma collaborativa con le istituzioni europee le misure economiche da adottare per l'Italia". Lo ha detto Di(M5S) incontrando Confcommercio. "Nel Def da approvare chiederò che sia disinnescato subito l'aumento Iva", afferma. "Impiegheremo meno dei 6 mesi dellaper formare il" e "non governeremo con lo scambio delle poltrone".E' soddisfatto "che Moscovici non sia preoccuppato per la situazione politica italiana"."Sforare il deficit? "Prima recuperiamo i soldi spesi male".(Di mercoledì 14 marzo 2018)