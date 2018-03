Di Maio | siamo prima forza | vogliamo presidenza Camera

Di Maio : 'Non siamo disponibili al governo istituzionale' : ... una squadra di ministri, un programma e le coperture del programma di una determinata forza politica'. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader M5s, alla stampa estera a Roma. 'Il popolo italiano …

Di Maio - nuovo appello per il governo : 'Siamo pronti al confronto' - : Il leader del M5s cita l' auspicio del cardinale Bassetti della Cei . "Vogliamo rispettare il mandato che ci hanno affidato", ha scritto. Anche Salvini annuncia: "Farò di tutto per fare il premier, ma ...

Di Maio : "Nessun governo possibile senza di noi - siamo determinanti" : "Su presidenze Camere aperti ma riconoscere nostra forza. Pronta proposta su Def con nostri punti programmatici"

Di Maio carica i neoeletti : abbiamo stravinto - siamo destinati a crescere : Roma, 9 mar. , askanews, Luigi Di Maio ostenta sicurezza: per fare il governo dovranno passare da noi, abbiamo stravinto e siamo destinati a crescere, se fanno un governo Pd-Lega e Fi mangeremo i pop ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio

Mattarella - “serve senso responsabilità”/ Appello partiti : M5s - siamo pronti. Pd - “tocca a Salvini e Di Maio” : Mattarella, Appello ai partiti per un senso di rinnovata responsabilità: il discorso alle forze politiche, M5s "noi siamo pronti". Pd, "ora tocca a Di Maio e Salvini". Tutti gli scenari(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Caro Di Maio - tassi rendite - profitti e patrimoni. Allora possiamo parlare del reddito di cittadinanza : Caro Di Maio,vorrei darle una risposta non richiesta alla sua lettera di mercoledì su Repubblica, da esponente di Liberi e Uguali, ma soprattutto da semplice uomo di sinistra, cittadino anch'io e anch'io preoccupato e in attesa di sapere che cosa accadrà.Lei dice che: "la narrazione del 'va tutto bene' non ha retto di fronte alla realtà vissuta dagli italiani".Ineccepibile: dieci milioni di poveri non possono essere ...

Di Maio prende la rincorsa per Palazzo Chigi : "Siamo proiettati al governo" : "Non sono un uomo solo al comando. L'ho sempre detto. C'è un programma che vogliamo seguire". Così Luigi Di Maio alla piazza gremita di militanti con cui ha voluto festeggiare il...

Di Maio : 'Non siamo come la Lega - inevitabile M5s al governo' : "Non siamo una forza territoriale, siamo proiettati al governo di questo Paese , non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi". Lo afferma Luigi Di Maio , ...

Di Maio festeggia a Pomigliano : 'Siamo proiettati verso il governo del Paese' : Quindi il leader pentastellato sottolinea come per il M5S sia 'inevitabile' andare al governo, in quanto -con 11 milioni di voti- è una forza politica che 'rappresenta tutta l'Italia' a differenza ...

Di Maio a fans M5s : siamo inevitabilmente proiettati al Governo : Pomigliano d'Arco, 6 mar. , askanews, - "Non siamo una forza territoriale, siamo una forza nazionale e siamo inevitabilmente proiettati al Governo di questo Paese. Abbiamo ricevuto grande consenso in ...

'Non siamo di destra né di sinistra - categorie superate' - Di Maio - : Pomigliano d'Arco, 6 mar. , askanews, 'Tutti insieme abbiamo lavorato e lavoreremo per superare le ideologie e agire con buon senso. Tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra. ...

M5S - Di Maio : 'Destra e sinistra sono superate - noi non siamo come la Lega' : 'In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ...

M5s - folla per Di Maio nella sua Pomigliano. “Vinto perché non siamo né di destra né di sinistra - che non esistono più” : Piazza gremita a Pomigliano d’Arco per l’arrivo di Luigi Di Maio, che ha deciso di festeggiare in casa il risultato del M5s alle elezioni politiche. Davanti ai concittadini raccolti in piazza Leone, Di Maio ha detto: “Stanno cercando o ad avvicinarci alla sinistra, altri alla destra. Ma se abbiamo vinto è proprio perché non apparteniamo a categorie che non esistono più: non siamo né di destra né di sinistra” L'articolo ...