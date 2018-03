Di Maio | ' Saremo più veloci della Germania Capigruppo vedono partiti'

M5S - Di Maio gasa neoeletti : 'Saremo lampadina che illumina Parlamento' : A chi gli chiede se ci sia timore per l'inesperienza dei neoeletti, l'ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli - anche lui fra le new entry - replica: 'No, c'è una linea politica'. Quindi la promessa ...

Di Maio consegna il simbolo del M5s : “Saremo la prima forza politica” : Di Maio consegna il simbolo del M5s: “Saremo la prima forza politica” Il candidato premier dei Cinque Stelle al Viminale assieme a Beppe Grillo e Davide Casaleggio per consegnare l’immagine di rappresentanza e il programma del MoVimento 5 Stelle. “Oggi è un gran giorno, inizia la nostra corsa in campagna elettorale” Continua a leggere L'articolo Di Maio consegna il simbolo del M5s: “Saremo la prima forza ...

