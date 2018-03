Di Maio ' Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania Su presidenti delle Camere non si

"Di Maio premier o di nuovo al voto con questa legge". M5s agita lo spauracchio delle urne anticipate : Ormai l'argine è saltato. E dietro le quinte della conferenza stampa non c'è più l'imbarazzo, da parte dei vertici M5s, nel dire: "Nessun governo istituzionale, o Luigi Di Maio premier o torniamo al voto". Le urne sono quindi lo spauracchio agitato dai pentastallati a poco più di una settimana dal voto. Settimana durante la quale una reale trattativa per formare il nuovo governo non è iniziata e i telefoni su ...

M5S - Di Maio - nuovo appello : «Disposti a confronto - non deludere cittadini» : «In tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei...

M5S - Di Maio - nuovo appello : «Disposti a confronto - non deludere cittadini» : «In tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei...

Di Maio - nuovo appello : 'Disposti a confronto - non deludere cittadini' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

Di Maio - nuovo appello per il governo : 'Siamo pronti al confronto' - : Il leader del M5s cita l' auspicio del cardinale Bassetti della Cei . "Vogliamo rispettare il mandato che ci hanno affidato", ha scritto. Anche Salvini annuncia: "Farò di tutto per fare il premier, ma ...

MATTEO SALVINI COME LUIGI DI Maio/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Di Maio valuta possibili alleanze per il nuovo governo : Si cerca una via per uscire dallo stallo. Il capo politico del M5s: "Siamo già al lavoro su una proposta. Pronti a...

Luigi Di Maio - il nuovo M5s e la grande paura : i nuovi eletti troppo autonomi e di sinistra : C'è una grande paura dentro il Movimento 5 Stelle uscito trionfalmente dalle urne del 4 marzo: l'esercito dei 250 nuovi eletti, su 303 complessivi. Venerdì pomeriggio Luigi Di Maio li riunirà tutti in ...

Governo M5S - Di Maio svela nuovo ministro : ... c'è " Andrea Roventini, professore del Sant'Anna di Pisa , è nel top mondiale per numero di pubblicazioni, ha l'età di Macron", e con il suo nome i 5 Stelle puntano a promuovere un'"economia ...

Elezioni 2018 - nuovo caso tra i candidati 5S. Di Maio : espulsione - : Si tratta del candidato all'uninominale di Cerignola-Manfredonia, che avrebbe subito una condanna in primo grado prima che il processo finisse in prescrizione. Il candidato premier: "Ho proposto al ...

Elezioni - Scanzi : “Di Maio? Capo più credibile che ha il M5s. Non significa che abbiamo un nuovo Adenauer o Churchill” : “M5s pronto per andare al governo? Non lo so, forse non lo sanno neanche Luigi Di Maio e il Movimento stesso”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Beppe Grillo? Non so se si sia disamorato del M5s, ma credo che non veda l’ora di tornare a fare l’artista, il che non significa staccarsi dal Movimento. Luigi Di Maio leader? Forse neppure ...

L'uomo di Casaleggio disintegra i 5 stelle e sfida Di Maio. La pazzesca sorpresa : con chi fonda il nuovo partito : David Borrelli dopo 36 ore di silenzio ha lanciato su Facebook un movimento progettato con alcuni ex leghisti. Tutti gli chiedono se la rottura con i Cinque stelle abbia a che fare con il buco del ...

'Rimborsopoli' - Di Maio : '8 morosi per un buco di 800mila euro'. E Borrelli lascia per fondare nuovo movimento con ex leghisti : E' quanto emerge dalle verifiche fatte dallo stesso leader dei 5 Stelle al Ministero dell'Economia. Ed è scontro con Renzi che lo sfida a un confronto in tv, chiamandolo 'capo degli impresentabili' -

David Borrelli lascia M5s/ “Fondo nuovo Movimento con imprenditori” : strappo finale con Di Maio e Casaleggio : David Borrelli vs M5s, come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio e Di Maio: "addio al Movimento, fondo un nuovo Movimento. Non ho problemi di salute"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:07:00 GMT)