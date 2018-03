Di Maio : “No a governissimi - noi i vincitori” Attacco a Padoan : “Avvelena i pozzi” : Di Maio : “No a governissimi , noi i vincitori” Attacco a Padoan : “Avvelena i pozzi” Il candidato premier di M5s: “Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia”. “Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma”. Continua […] L'articolo Di Maio : “No a ...

Di Maio : "No a governissimi - noi i vincitori" Attacco a Padoan : "Avvelena i pozzi" : Il candidato premier di M5s: "Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia". "Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma".